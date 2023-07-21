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Cuba
Заходящее солнце. Фотография Dr. Quarck.

Ученые из США обнаружили «подземное изменение климата», которое деформирует землю

Виктория Христова Июл 21, 2023 В Мире, Новости, Природа, погода, экология Комментарии к записи Ученые из США обнаружили «подземное изменение климата», которое деформирует землю отключены 57 Просмотров

На тревожные изменения климата из-за деятельности человека под землей обратили внимание американские исследователи из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Ученые указали на деформацию глубинных слоев почвы под крупными городами.

На тревожные изменения климата из-за деятельности человека под землей обратили внимание американские исследователи из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Ученые указали на деформацию глубинных слоев почвы под крупными городами.

В перспективе, заметили исследователи, это угрожает долговечности высотных зданий и инфраструктуры. Причиной деформации почвы в Чикаго назвали нагревание земли из-за выделяемого зданиями и метро тепла.

Ведущий автор исследования Алессандро Ротта Лориа в беседе с CNN обратил внимание, что особенно острой проблема стоит в плотно застроенных городах, где подземное изменение климата происходит интенсивнее.

Так, земля в застроенном районе Чикагской петли оказалась на десять градусов Цельсия теплее, чем под парком.

«Изменение подземного климата не угрожает безопасности людей и не грозит обрушением конструкций и зданий. Чрезмерные деформации грунта могут привести к искажению, наклону и потенциальному растрескиванию», – описал потенциальные трудности Лориа.

Ране стало известно, что июль нынешнего года способен стать самым жарким месяцем в истории Земли.

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