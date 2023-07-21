Новая канадская программа «Цифровой кочевник»: приезжайте на 6 месяцев, оставайтесь на неопределенный срок

Новая канадская программа Digital nomad вызвала большой ажиотаж среди удаленных работников технологического сектора. Инициатива появилась в связи с тем, что Канада столкнулась с нехваткой технической рабочей силы.

Новая канадская программа Digital nomad вызвала большой ажиотаж среди удаленных работников технологического сектора. Инициатива появилась в связи с тем, что Канада столкнулась с нехваткой технической рабочей силы.

Предпочтение отдается кандидатам в области науки, технологии, инженерии и математики, включая специалистов по обработке данных, разработчиков программного обеспечения и программистов, математиков и статистиков, а также инженеров по электротехнике и электронике.

В течение первых шести месяцев проживания в Канаде американские эмигранты, работающие на американские компании, облагаются только налогами США, благодаря канадскому так называемому «правилу 183 дней», которое позволяет иностранным специалистам, работающим на иностранных работодателей, оставаться на шесть месяцев в течение определенного года без уплаты канадских налогов.

После этих первых 183 дней, если американские эмигранты будут наняты канадскими работодателями, они станут облагаться канадскими налогами в дополнение к налогам США.

На этом этапе цифровой кочевник может воспользоваться несколькими способами снизить налоговые выплаты в США. Например, исключение дохода, полученного за рубежом позволяет исключить из налогообложения в США первые 120 000 долларов иностранного дохода. Он также может взять Иностранный налоговый кредит, равный части налога, уплаченного иностранному правительству.