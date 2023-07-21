Так кто же исследовал американский континент первым? Китайцы? Ну, тогда Канада исконно китайская земля!

Во всём мире всё сильнее звучит тема “Китай открыл Америку”, с подспудным выводом, что Китай имеет право на владение американским континентом, вообще-то.

О том, что викинги совершали плавания к берегам Северной Америки и устраивали временные лагеря на территории нынешнего Квебека, уже никто не спорит. Но считается, что первым открывателем континента для европейцев и для всего мира стал Христофор Колумб, что закономерно – плавания викингов имели весьма ограниченное значение для остального мира и никак не отразились на его истории.

Но буквально в последние недели стало набирать силу новое течение – активно поднимается тема открытия Америки (и, заодно, исследования остальных частей планеты) китайцами. Предоставляются “доказательства”, упорно рассказывается о вылазках и путешествиях китайских мореплавателей, о составлении им географических карт. В помощь берутся и европейские свидетельства – повествование Марко Поло, из которых становится ясно, что китайцам были известны самые южные районы Азии и Океании, Южная Африка, Гималаи и прочием места (а Марко Поло опубликовал свои воспоминания в 13 веке, задолго до плавания Колумба.

Сейчас же “на-гора” подняли, якобы, старинную карту, согласно которой, китайцы не только открыли американский континент, но и хорошо его изучили, в 14-15 веках, за пару веков до Колумба. Более того, на карте указаны Австралия и Антарктида, которые тоже, оказывается, были открыты и исследованы китайцами! Казалось бы, интересная тема, но представляющая интерес лишь для любителей истории. Однако, “факт” подаётся как убедительное доказательство того, что у китайцев есть полное право на распространение своего влияние в регионе без каких-либо ограничений. “Америка наша” – вывод делается на основе “духовных доказательств нашего приоритета”. Причём Америкой кампания не ограничивается, так как и территории других стран, граничащих с Китаем, считаются им либо своими, либо “спорными, временно не находящимися под юрисдикцией Китая”.

Изображение географической карты читатель может изучить в нашей заметке. Действительно, этот документ, который сегодня публикуется всюду и который призван создать впечатление в умах миллионов о приоритете Китая, существует.

Согласно этой карте, некий китайский мореплаватель по имени Зенг Хе (Zheng He в написании имени латиницей) составил эту карту в ходе своих путешествий по миру как пользуясь собственным опытом, так и используя свидетельства коллег-мореплавателей из Китая. Этот исследователь жил в 1371-1433 годах, он ходил по морям не менее тридцати лет. Он был мусульманином (ещё один красивый штрих!) и евнухом (хм… кивок в сторону современной моды?) Сохранились свидетельства о семи его долгих плаваниях по Тихому и Индийскому океанах. Согласно упоминаемым источникам, он несколько раз посетил Америку, в последний раз, видимо в 1421 году (за 71 год до плавания Колумба).

При взгляде на карту сомнений в том, что мир показан на ней таким, каков он есть, не остётся. Карта впервые была опубликована в 2006 году, но широкая рекламная кампания по её популяризации началась лишь в этом году. Показ карты должен «убедительно доказать» первенство Китая. Но доказывает ли он что-то? Нет, конечно. А вот все эти «мелочи», которые на самом деле убедительно показывают, что речь о фальшивке, как-то обходятся стороною и умалчиваются и в публикациях в газетах, издающихся в Китае или на средства китайских культурных обществ, так и в многочисленных восторженных комментариях сторонников этой теории — мол, «мир наш, духовно мы главные, коллективный Запад обязан нам подчиниться» и т. д. – комментариев от не самых умных сторонников «сверхчеловеков» – представителей одного народа в ущерб другим в мире предостаточно и без Китая.

Что же происходит с картой на самом деле? О чём стараются не говорить популяризаторы теории (лучше молчать, чем говорить, потому что логично пояснить нестыковки невозможно):

Во-первых, никто и не скрывает, что карта не является оригиналом. Сами китайские учёные признают, что единственный документ на руках — это копия восемнадцатого века карты 1418 года. То есть, оригинал никто не видел и в руках не держал.

Но главное даже не в этом, а в том, что любой серьёзный эксперт увидит на этой карте, так активно продвигаемой в умы землян, несколько очевидных ляпов и анахранизмов, которые свидетельствуют, скорее, о невежестве составителей карты (и о том, что скормить людям можно любую выдумку):

В те времена в Китае и вообще в Азии не использовалась проекция, по которой карта нарисована. Земной шар, его части и районы не показывались в виде кругов, с расположением регионов как сегодня — «вертикально» – с севера на юг. Такая проекция появилась лишь в 18 веке под влиянием европейцев.

Карта, показывающая два полушария — нонсенс. Это чисто европейский подход к картографии, ни один китаец никогда бы не показал два полушария, такого просто быть не могло.

На карте указаны культурные и религиозные верования народов, населяющих разные территории, но лексика описаний не соответствует лексике начала 15 века. Например, используется слово «Бог», которое стало обозначать верховное существо лишь после прибытия в Китай иезуитов, в 16 веке.

И в Северной, и в Южной Америке нанесены реки, истоки которых показаны относительно верно, а это стало бы возможным лишь в случае регулярных походов к этим истокам, но не сохранилось ни одного свидетельства об исследовании этих регионов китайцами, кроме этой карты, тогда как описаний путешествий по Азии, вплоть до Уральских гор и до пустынь Ирака полным полно. Но вот Калифорния предствлена в виде острова — это классическое изображение её на картах 17-18 веков. Если были исследованы глубинные районы Канады и США, почему же не поняли, что Калифорния — не остров? Не говоря уже о том, что детальные описания рек, горных массивов, берегов соответствуют правилам европейской картографии, но не китайской тех времён.

В подписи указано, что автор карты — Ма Сан-Бао. Это имя, полученное Зенгом Хе при рождении. Но он никогда не использовал это имя после первых плаваний, после которых император пожаловал ему почётное имя Зенг. Подписать так документ означало проявить страшное неуважение к монарху.

Есть и другие ляпсусы и несоответствия. Но всё это не мешает даже китайским научно-исследовательским институтам, не говоря уже о культурных обществах, о прессе, о комментариях в соцсетях, пропагандировать эту «великую карту», как доказательство духовного приоритета Китая и его моральных прав.