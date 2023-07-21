Морской бой в устье реки Ристигуш – именно он положил конец последним попыткам Франции отстоять Канаду

Сражение при Ристигуш – решающее сражение между английским и французским флотами в июле 1760 года. Победа Англии обусловила полное поражение Франции в войне за Канаду.

Морское сражение при реке Ристигуш (Ristigouche) стало решающим морским боем в семилетней войне между Великобританией и Францией за контроль над территорией Новой Франции (Канадой) во время Семилетней войны. Это сражение произошло в июле 1760 года в бухте Chaleur у устья реки Ристигуш, в нынешнем Квебеке.

Сражение началось 3 июля, когда британский военный флот под командованием капитана Джона Байрона (прадеда знаменитого поэта Лорда Байрона) столкнулся с французскими судами, пытавшимися доставить снабжение французским войскам в Новой Франции. Планы Франции заключались в обеспечении французских войск боеприпасами и оружием. Мораль французских солдат была на достаточно высоком уровне после победы в Сент-Фуа, под городом Квебек, и если бы удалось доставить вооружение и боеприпасы, то кампания продолжалась бы. И тогда неизвестно, на чью сторону склонилась бы чаша весов. Но британцы прекрасно понимали необходимость заблокировать французские войска и поджидали французский караван.

Французский флот находился под командованием под командованием капитана Франсуа Шенле де Ла Перуза (тот самый, что “а я кидаю камешки с морского бережка, с далёкого пролива Лаперуза”, как поётся в известной песне), которого поддерживали местные индейцы микмаки и жители Акади – французские поселенцы.

Сражение продолжалось пять суток, до 8 июля. В конечном итоге, британский флот одержал победу – их кораблям удалось сначала нанести тяжелые повреждения французскому флагману, “Машо де Сен-Мало” (Machault de Saint-Malo), а когда это корабль был поврежден и сожжен французами, чтобы он не достался врагу, британцы одержали решающую победу, уничтожив остальные корабли.

Это сражение стало последним значительным военным столкновением между французскими и британскими силами в ходе Семилетней войны в Северной Америке, и его исход ознаменовал окончательное утверждение контроля Великобритании над Новой Францией. Сражение при реке Ристигуш имеет важное историческое значение, так как оно способствовало формированию канадского государства в его современных границах.

Бой при реке Ристигуш вёлся между относительно небольшими флотами. Со стороны Великобритании в бою принимали участие пять кораблей под командованием капитана Джона Байрона. С французской стороны в битве участвовали семь судов под командованием Франсуа Шенле де Ла Перуза.

Британский флот включал в себя следующие корабли:

HMS “Superb” (флагман)

HMS “Vestal”

HMS “Repulse”

HMS “Scarborough”

HMS “Thetis”

Французский флот, в основном, состоял из небольших и средних судов. Они были вооружены, но это были транспорты, доставляющие припасы. Однако, точное количество и названия всех кораблей французского флота точно не известны и разнятся, в зависимости от истоника.

Стоит отметить, что несмотря на то, что французский флот был больше по численности, британские корабли были более мощными и лучше вооружены. В результате, французский флот потерпел логичное поражение.

После того, как французская армия осталась без боеприпасов, а новый караван Франция послать не решилась, поражение стало очевидным. В сентябре был сдан Монреаль, после чего армия капитулировала.