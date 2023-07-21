Рассказываем о суровом национальном парке Канаде Monts-Torngat

Национальный парк Канады Monts-Torngat – величественные пейзажи, суровая природа, нетронутые человеком пространства.

Парк Monts-Torngat – это национальный парк Канады, расположенный в провинции Ньюфаундленд-и-Лабрадор. Этот парк был создан в 2008 году и занимает площадь 9700 квадратных километров. Он протянулся от северного фьорда Саглек до северной оконечности лабрадорского полуострова. Название парка происходит от инуктитутского слова Torngait, которое означает “место, обитаемое духами”. Территория парка является священным местом для инуитов, народности, которая жили и охотилась здесь на протяжении примерно семи тысяч лет.

Национальный парк Monts-Torngat характеризуется захватывающим ландшафтом из гор, фьордов, ледников и тундры. На этой территории можно встретить представителей северной и арктической фауны – здесь живут олени-карибу, белые медведи, волки, арктические лисы, тюлени, соколы-перепелятники, а в окружающих водах резвятся в больших количествах киты. В парке можно ознакомиться культурным и археологическим наследием народа, который жил здесь тысячи лет.

Парк Monts-Torngat предлагает посетителям возможность открыть для себя этот дикий и прекрасный регион в компании инуитских гидов, которые делятся своими знаниями и культурой. Возможные активности включают пешие прогулки, каякинг, кемпинг, рыбалку, наблюдение за животными и участие в культурных мероприятиях. Парк доступен на самолете или на лодке, но для посещения его необходимо зарезервировать место заранее и подготовиться к переменчивым погодным условиям.

Заметим, что в парке Monts-Torngat есть жилье, но количество мест ограничено и оно сезонное. Большинство посетителей останавливаются в базовом лагере и научно-исследовательской станции Monts-Torngat, который расположен на южном краю парка, на берегу пляжа, где река встречается с морем. Базовый лагерь предлагает комфортное размещение в палатках, с электрическими заборами для защиты от медведей, а также питание, экскурсии с гидами и культурные мастер-классы. Базовый лагерь открыт с середины июля до конца августа и необходимо забронировать место заранее.

Посетители, которые хотят исследовать парк более подробно, также могут разбить лагерь в парке, с разрешения и логистической поддержкой базового лагеря. В парке нет дорог, троп или указателей, поэтому нужно быть хорошо подготовленным и оборудованным для преодоления погодных условий и рисков, связанных с дикой природой. Рекомендуется нанимать инуитского гида для передвижения по парку и изучения его природного и культурного наследия.

Заметим в заключение, что расстояние от Монреаля до парка Monts-Torngat составляет около 1660 километров. Самый быстрый способ добраться – это сесть на самолет, долететь до Лабрадора, а затем перебраться в парк на лодке или вертолете. Длительность поездки может варьироваться в зависимости от погодных условий и доступности рейсов, но нужно рассчитывать не менее 9 часов.