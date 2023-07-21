Канада и Великобритания в числе лидеров по популярности удаленной работы

По данным опроса Центра макроэкономических исследований (IFO), удаленная работа наиболее востребована гражданами Канады и Великобритании.

По данным опроса Центра макроэкономических исследований (IFO), удаленная работа наиболее востребована гражданами Канады и Великобритании.

В Великобритании, в среднем, граждане работают из дома около полутора дней в неделю. Они также готовы проводить больше двух дней вне офисов. В Германии этот показатель составляет один день, в то время как в Италии и Франции – 0,7 и 0,6 дней соответственно.

Согласно проведенному исследованию, даже после пандемии большинство трудящихся высоко оценивают возможность работать из дома в определенные дни рабочей недели.

В Великобритании больше всего людей работают удаленно только в Канаде — 1,7 дня. Граждане США тратят на такую взятую деятельность 1,4 дня каждую неделю.

Азия становится местом с наибольшим количеством офисных работников. Жители Сингапура работают удаленно 0,9 дня, а в Южной Корее — 0,4 дня.

Исследование провелось среди 42 000 штатных сотрудников в 34 разных странах. Опрос проводился с апреля по май текущего года.