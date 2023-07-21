Аналитики дали мрачный прогноз урожайности сельхозкультур в Канаде

Оценки урожайности сельскохозяйственных культур в провинции Западная Канада выглядят мрачно по оценке MarketsFarm.

Оценки урожайности сельскохозяйственных культур в провинции Западная Канада выглядят мрачно по оценке MarketsFarm.

«К сожалению, у меня мало хороших новостей об урожае», — заявил аналитик Брюс Бернетт, завершив тур по большей части Саскачевана.

Урожайность яровой пшеницы в Западной Канаде составляет 46 бушелей с акра (31 центнер с гектара), на 11% меньше, чем годом ранее. Урожайность канолы ожидается в 33 бушеля с акра (22,2 ц/га), на 13% меньше, чем в 2022 году. Ячмень даст 56 бушелей с акра (37,7 ц/га), падение на 20%. Твердые сорта пшеницы дадут 26 бушелей с акра (17,5 ц/га), на 24% меньше, чем год назад.

Бернетт сообщил, что в ближайшие недели больше шансов потерять урожай, чем получить из-за жаркой и сухой погоды. Производство яровой пшеницы, рапса и ячменя снизится на 9–11%. Менее важные культуры дурум, чечевица, горох и овес, пострадают сильнее. Их производство упадет на 20–49%.

Обычно Канада экспортирует от 7,5 до 8 млн тонн дурума. В этом году экспорт будет ближе к 4 млн тонн. Бернетт сообщил, что основной спрос обеспечивают страны северной Африки. Цены вырастут с большой вероятностью. То же самое относится ко всем культурам, по которым основным поставщиком является Канада, в частности к чечевице.

Цены на рапс будут зависеть от урожая сои в США. В кукурузном поясе США прогнозируют жаркие и засушливые условия на следующие несколько недель, поэтому цена рапса может достичь $73,49 за центнер.

Мировые запасы растительного масла уже на низком уровне. В этом году ожидается снижение производства пальмового масла. Если урожай сои в США упадет, цены на растительное масло поднимутся, потянув за собой рапс.