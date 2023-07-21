В Канаде разбился пожарный вертолёт, погиб пилот

Принимавший участие в тушении лесных пожаров вертолёт разбился на западе Канады. Пилот погиб, сообщается со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте.

Принимавший участие в тушении лесных пожаров вертолёт разбился на западе Канады. Пилот погиб, сообщается со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте.

«Вертолёт столкнулся с землей во время операции по тушению пожара», — сказал представитель совета.

Вертолёт Bell 205A доставлял воду для тушения пожара. После катастрофы в районе озера Хейг в провинции Альберта пилоту пытались оказались первую помощь, но спасти его не удалось.

По информации телеканала, пилот стал третьим сотрудником канадских пожарных служб, погибшим при тушении лесных пожаров в 2023 году.

Напомним, 17 июля погиб сотрудник пожарной службы, участвовавший в ликвидации пожара на канадских Северо-Западных территориях.