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Новости В Канаде разбился пожарный вертолёт, погиб пилот
griffon
Вертолёт Bell CH 146 Griffon.

В Канаде разбился пожарный вертолёт, погиб пилот

Виктория Христова Июл 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде разбился пожарный вертолёт, погиб пилот отключены 10 Просмотров

Принимавший участие в тушении лесных пожаров вертолёт разбился на западе Канады. Пилот погиб, сообщается со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте.

Принимавший участие в тушении лесных пожаров вертолёт разбился на западе Канады. Пилот погиб, сообщается со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте.

«Вертолёт столкнулся с землей во время операции по тушению пожара», — сказал представитель совета.

Вертолёт Bell 205A доставлял воду для тушения пожара. После катастрофы в районе озера Хейг в провинции Альберта пилоту пытались оказались первую помощь, но спасти его не удалось.

По информации телеканала, пилот стал третьим сотрудником канадских пожарных служб, погибшим при тушении лесных пожаров в 2023 году.

Напомним, 17 июля погиб сотрудник пожарной службы, участвовавший в ликвидации пожара на канадских Северо-Западных территориях.

 

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