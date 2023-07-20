Более 3000 вакантных единиц социального жилья в крупных городах Квебека

Рынок аренды жилья в Квебеке переживает кризис. Тем не менее, более 3200 единиц социального жилья остаются вакантными в 10 крупнейших городах провинции, не в последнюю очередь потому, что они нуждаются в ремонте

Рынок аренды жилья в Квебеке переживает кризис. Тем не менее, более 3200 единиц социального жилья остаются вакантными в 10 крупнейших городах провинции, не в последнюю очередь потому, что они нуждаются в ремонте. « Недопустимая ” ситуация для министра жилищного строительства Франции Элен Дюрансо.

Данные, предоставленные по требованию муниципальных жилищных управлений, которые управляют парками социального жилья в этих крупных городах Квебека, показывают, что в общей сложности 3231 квартира остается вакантной. Это число составляет 4,71 % социального жилья, находящегося в ведении этих организаций, в городах с острыми потребностями в доступном жилье.

Некоторые из этих квартир временно пустуют в результате переезда их бывших жильцов, особенно в преддверии 1 июля. Затем они оказываются пустыми, и у них есть время на восстановление, чтобы впоследствии передать их в аренду домохозяйствам с низким доходом.

Однако эти данные параллельно указывают на хроническую проблему, а именно на плохое состояние социального жилья в Квебеке. Почти 1400 квартир, которые в настоящее время пустуют в 10 крупнейших городах Квебека, находятся в результате капитального ремонта или работ, которые в некоторых случаях растягиваются на годы, согласно данным, полученным по заданию. И все это в то время, когда жилищная компания Квебека сообщает, что по состоянию на 31 декабря 2021 года более 37 500 семей-арендаторов в Квебеке зарегистрировались в списках ожидания, чтобы получить жилье с низкой арендной платой.

« В нынешних условиях, когда домохозяйства изо всех сил пытаются найти доступную арендную плату, а списки людей, ожидающих жилья в HLM, очень велики, досадно и недопустимо видеть, что тысячи единиц HLM остаются вакантными. Для меня это просто не проходит ! » – сообщила в четверг в письменном виде министр жилищного строительства Франции Элен Дюрансо.

« Я ожидаю, что свободные и находящиеся в хорошем состоянии дома будут быстро предоставлены нуждающимся домохозяйствам. Эта ситуация обязательно должна разрешиться в ближайшие недели. Что касается тех, кому требуется работа, все должно быть сделано быстрее», – добавила министр, призвав советы управляющих жилищными управлениями « проявлять большую бдительность ». « сейчас не время для самоуспокоенности».

В мегаполисе из 2308 государственных жилищ, которые в настоящее время остаются вакантными, 821 « ограничены в долгосрочной перспективе » из-за капитального ремонта, проводимого в настоящее время или в ближайшее время, или из-за того, что они находятся в зданиях, нуждающихся в техническом обслуживании, но для которых « мы ожидаем финансирования”, говорит дежурный. пресс-секретарь муниципального жилищного управления Монреаля (OMHM) Матье Вашон. Таким образом, несколько зданий социального жилья в Монреале оказались изолированными в ожидании ремонта.

« Есть люди, которые сейчас находятся в HLM, которые больны » из-за наличия плесени или антисанитарии в их социальном жилье, сетует координатор Федерации арендаторов жилья с низкой арендной платой в Квебеке Роберт Пилон.

Матье Вашон, однако, настроен оптимистично : OMHM получила сумму в размере 94 миллионов долларов в рамках соглашения о жилищном строительстве между Канадой и Квебеком, « которое позволяет нам проводить работы в большинстве зданий, которые когда-то были забаррикадированы», отмечает он. Эти здания, которые в настоящее время пустуют из-за их плохого состояния, могут, таким образом, принять новых арендаторов в течение нескольких лет, предполагает г-н Вашон.

Согласно данным канадской ипотечной и жилищной компании, в Гатино в 2022 году средняя доля вакантных площадей в арендованном жилье упала до 0,8%. Однако Жилищное управление Оттавы сообщает, что доля вакантных площадей составляет 8,32 %, в общей сложности 223 единицы социального жилья не могут вместить арендаторов, в частности, из-за того, что в них ведутся работы. Эта ситуация связана с тем, что содержание Фонда социального жилья агентства в течение десятилетий было неудовлетворительным по финансовым причинам, утверждает его исполнительный директор по работе с клиентами Эрик Трембле.

« Это было бы более постепенным, но, поскольку на протяжении многих лет инвестировалось недостаточно средств, сейчас необходимо наверстать упущенное»,-отмечает он в интервью. По его словам, если бы социальное жилье ремонтировалось « более устойчиво » на протяжении многих лет, то доля вакантных площадей в нем была бы сегодня ниже. « Это хороший признак того, что мы проводим ремонт, но нам нужно многое сделать, потому что, как и везде, наши HLM стареют»,-добавляет он.

Данные жилищной компании Квебека, кстати, свидетельствуют о дефиците на содержание социального жилья, который превышает 800 миллионов долларов в 10 крупнейших городах Квебека. Именно в Монреале самый высокий уровень жилья, признанного находящимся в плохом состоянии, – 73,20 %. За ней следуют Лаваль (68,8 %) и Ланодьер (66%).

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