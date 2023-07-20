Полиция Канады предупредила о серии ограблений домов криптоинвесторов

Полицейские порекомендовали криптоинвесторам сохранять бдительность и принять необходимые меры предосторожности для защиты себя и своих активов.

Полицейские порекомендовали криптоинвесторам сохранять бдительность и принять необходимые меры предосторожности для защиты себя и своих активов.

Полиция Канады опубликовала предупреждение из-за увеличения числа грабежей крупных криптоинвесторов, передается со ссылкой на релиз правоохранительных органов.

«Подозреваемые, очевидно, знают, что жертвы инвестировали значительные средства в криптовалюту, знают, где они живут, и грабят их в собственных домах», — отметила сержант Джилл Лонг в совместном релизе полиции Дельты и Королевской канадской конной полиции (RCMP).

В одном случае преступника арестовали и рекомендовали вынести ему обвинение. В полиции уточнили, что злоумышленники всегда проникают в дома потерпевших, выдавая себя за курьеров или представителей власти. Затем они захватывают важные данные, которые предоставляют им доступ к криптовалютным счетам жертв.

В начале июля двоих 17-летних юношей задержали в Канаде по обвинению в краже криптовалюты в BTC и ETH на $4,2 млн. В полиции уточнили, что злоумышленники для совершения краж воспользовались методом spear phishing (скрытый фишинг). Он предполагает манипулирование жертвой с целью заставить раскрыть данные личного счета.