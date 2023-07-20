В США скончался самый разыскиваемый хакер

Скончался известный американский хакер Кевин Митник.

Скончался известный американский хакер Кевин Митник.

Митник был одним из самых опасных хакеров в Америке XX века. В 1990-е он украл множество файлов с данными о кредитных картах, а также нанес большой ущерб компьютерным сетям, после чего был объявлен в розыск.

Кевин Митник считался самым разыскиваемым хакером в мире. Сотрудники ФБР его лишь спустя два года. Подельники Митника в качестве протеста захватили один из крупнейших американских новостных сайтов. Однако хакера приговорили к 10 годам тюрьмы.

Вышел из тюрьмы Митник лишь в 2000 году. После тюремного срока он стал специалистом по информационной безопасности, а также написал несколько книг.

В сентябре 2013 года во время визита в Москву Митник дал интервью Forbes, в котором высказался об Эдварде Сноудене и основателе «Лаборатории Касперского» Евгении Касперском, а также признался, что продолжает взламывать компьютерные системы.

Кевин Митник скончался в Лас-Вегасе в возрасте 59 лет. Как сообщило издательство, смерть была вызвана раком поджелудочной железы, от которого Митник лечился в медцентре Университета Питтсбурга.