Пожары в Канаде уничтожили 10 млн га леса

Лесные пожары в Канаде на 12 июля вышли из-под контроля на 231 участке, еще 300 очагов возможно локализовать.

Лесные пожары в Канаде на 12 июля вышли из-под контроля на 231 участке, еще 300 очагов возможно локализовать.

Огонь уничтожил около 10 млн га леса. Для сравнения: площадь Австрии составляет 8,3 млн га, все леса Германии занимают 11,4 млн га. Пожарам не видно конца. По прогнозу лесные пожары в североамериканской стране продлятся еще как минимум три месяца.

Первые пожары в текущем году в Канаде начались в марте. Кроме поджогов, причинами пожаров были удары молнии. В провинции Британская Колумбия в июле прошли сильные грозы, сопровождавшиеся 51 тыс. ударов молнии и вызвавшие 400 новых пожаров.

Лесные пожары — это бич Канады. В 1989 году сгорело 7,6 млн га леса. За последние десять лет ежегодно выгорало в среднем 805 тыс. га. Трудность в том, что очаги многочисленны и в разных регионах. Даже помощь военных и тысяч пожарных из США и ЕС слабо влияет на ситуацию. Два человека погибли, эвакуированы 155 тыс. человек, и около 100 млн человек пострадали от дыма.

Впереди пик сезона лесных пожаров. Власти надеются на осенние дожди. Последствия для окружающей среды очевидны.

Экологи подсчитали, что на конец июня лесными пожарами в атмосферу выброшено около 600 млн тонн углекислого газа.