В Саскачеване выбросы метана занижали на 40% 

Саскачеванское месторождение тяжелой нефти производит на 40% больше метана, чем считалось ранее, следует из результатов нового исследования.

Саскачеванское месторождение тяжелой нефти производит на 40% больше метана, чем считалось ранее, следует из результатов нового исследования.

Исследование было опубликовано в рецензируемом научном журнале Environmental Research Letters. В предыдущем исследовании обнаружилось, что эмиссия парниковых газов от того же месторождения занижалась в четыре раза. Исследование было опубликовано в феврале 2023 года. Новая работа также увеличивает оценку выбросов.

«Что мы сделали, так это включили некоторые новые данные измерений в запасы метана в добывающих отраслях Саскачевана, — заявил старший исследователь-аналитик Фонда защиты окружающей среды и ведущий автор исследования Скотт Сеймур. — _И мы обнаружили, что выбросы метана в Саскачеване на 30–40 процентов выше, чем предполагают федеральные кадастры».

Для того, чтобы получить данные, исследователи облетали на самолете район с большим числом скважин, анализируя пробы воздуха. Чтобы получить более детальную визуализацию выбросов, исследователи, облетая район, подсвечивали под собой лазером, который позволял разглядеть шлейфы газа, выходящего из скважин.

По мнению исследователей, проблема состоит в том, что данные о выбросах формируются на основе оценок, точность которых обеспечить проблематично.

Отмечается, что Саскачеван является вторым, после Альберты, нефтеносным регионом Канады. В 2020 году 26% всех выбросов парниковых газов составили выбросы метана при добыче нефти. При этом правительство провинции опирается на данные, предоставляемые самими нефтедобытчиками.