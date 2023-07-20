Отравление ртутью повысило риск самоубийств молодых индейцев Канады

Употребление отравленной ртутью рыбы привело к высокому уровню самоубийств среди молодежи одного из канадских племен, выяснили ученые.

Употребление отравленной ртутью рыбы привело к высокому уровню самоубийств среди молодежи одного из канадских племен, выяснили ученые.

Научная работа по этой проблеме была опубликована в рецензируемом журнале Environmental Health Perspective. Ученые изучили данные 80 матерей и 162 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Все они были из деревни Грасси Нэрроус.

В живущей там общине уровень самоубийств в три раза выше, чем в среднем у молодежи коренных народов Канады. 41% подростков из общины Грасси Нэрроус пытались покончить жизнь самоубийством.

Как выяснили ученые, на это могло повлиять отравление ртутью. В 1970 году бумажная фабрика выше по течению от Грасси Нэрроус сбросила в реку девять тонн ртути. До этого момента в общине не жаловались на большой уровень самоубийств. Теперь ситуация изменилась кардинально.

«Вы можете увидеть этот каскад эффектов, — пояснила результаты работы ведущий автор исследования Донна Меглер. Мы обнаружили, что воздействие ртути на мать в детстве связано с сегодняшними расстройствами нервной системы, а также с психологическим стрессом».

Выяснилось, что ртуть могла попадать к детям во время беременности, через пуповину и вызывать серьезные повреждения мозга еще в утробе матери. Эти выводы огорчили членов племени, так как рыба является важной частью их рациона и они не могут от нее отказаться.

«С точки зрения нашей экономики, наш образ жизни полностью разрушен», — рассказал вождь индейцев из Грасс Нэрроус Руди Тертл. — Мы не можем продолжать нашу традиционную деятельность»_. Индейцы призывают правительство уйти с их территории.