Передвижные дома становятся всё более популярны в Квебеке

Цены на недвижимость растут, и всё больше народу обращает внимание на автокемперы – дома на колёсах, которые сегодня стали реальным конкурентом обычным домам.

В Квебеке наблюдается любопытное явление – всё больше жителей перебираются в мобильные дома (они же передвижные, они же дома на колёсах, они же автокемперы – термин, перенятый с английского). Дело в том, что цены на обычные дома всего за три с половиной года взлетели, хотя они и колеблются. Но всё больше народу обращает свой взор на дома на колёсах.

За три с половиной года цена среднего односемейного дома в Квебеке выросла на 57% и составила в июне почти 490 тысяч долларов (согласно данным Профессиональной ассоциации торговцев недвижимостью Квебека (APCIQ). А мобильные дома продаются, в среднем, по 160 тысяч долларов (хотя самые “навороченные” модели могут стоить и 300 тысяч, но это всё равно гораздо дешевле стандартного односемейного дома. Ещё одним плюсов дома на колёсах является очевидный факт – на нём можно ездить по провинции, по стране и по территории южных соседей. Если традиционно такие дома их владельцы устанавливают в особых “парках передвижных домов” – такие площадки можно встретить повсюду, как правило, на небольшом расстоянии от шоссе, и на некоторых стоянках скапливаются сотни таких машин – то сегодня всё чаще передвижные домики можно встретить и на обычных стоянках, вне проложенных дорог, на опушках лесов и на обочинах просёлочных домов. Причём дом можно поставить в непосредственной близости от города, и тогда добираться до работы будет просто.

Дело в том, что сегодня технологии позволяют поддерживать автономное обслуживания такого дома – подключаться к сети парка домов на колёсах нужды нет, а системы канализации позволяют высушивать и превращать в компост отходы жизнедеятельности. К тому же, качество удобств тоже развивается и домики становятся всё более комфортными – в них сегодня обустраиваются бассейны, можно разложить террасу, можно даже садик устроить в кормовой части.

На снимке, иллюстрюрующем нашу заметку, представлен не самый стандартный, но показательный домик. Терраса лёгко раскладывается, домик стабилен и безопасен. Цена – от 80 тысяч до 150 тысяч долларов, в зависимости от комплекатции и включаемых элементов (от микроволновки до мощных аккумуляторов). Но эта цена может не включать тягач, цена которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Минусы таких домов есть? Куда же без них. Цена аренды места в парке передвижных домов меняется в зависимости от расстояния до города, от общей цены на землю в районе и от других факторов, но сегодня она примерно 300 долларов. Затраты на бензин гораздо выше трат на горючее в случае эксплуатации обычного автомобиля. Затраты на отопление могут быть выше затрат на отопление обычного односемейного дома. Но и ремонт обходится дешевле – включая ремонт крыши и стен.

В общем, рынок передвижных домов в Квебеке развивается гигантскими шагами. Продаётся их всё больше. Нет споров, что больше всего их покупают пенсионеры, которым нет нужды жить в относительной близи от места работы, но с развитием работы на удалёнке и этот аспект меняется – всё больше служащих выбирают дом на колёсах и ездят в нём по стране.