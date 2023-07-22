Канадские полицейские игнорируют вопросы при внутренних расследованиях

Всё большее число канадских полицейских отказываются отвечать на вопросы при проведении внутренних расследований.

Всё большее число канадских полицейских отказываются отвечать на вопросы при проведении внутренних расследований.

Полицейские Квебека ранее получили право не свидетельствовать против себя. Такое решение принял суд. Теперь они массово отказываются отвечать на вопросы представителей независимого надзорного органа.

Сообщается, что в период с июня 2022 года по конец мая 2023 года 100% полицейских из шести муниципальных соединений (всего 13) отказались отвечать на вопросы следователей. В остальных пяти соединениях доля отказов варьировалась от 50% до 88%.

В Федерации муниципальных полицейских Квебека заверили, что не давали членам федерации указаний хранить молчание на следствии.

«Единственный совет, который [федерация] дала своим членам… заключается в том, чтобы немедленно связаться со своим адвокатом», — подчеркнула пресс-секретарь федерации Аник Чарест, отметив, что после этого решение, отвечать на вопросы или нет, будет приниматься полицейским вместе с его юристом. В федерации также заявили, что право не свидетельствовать против себя является одним из основополагающих, закрепленных в Хартии прав и свобод, полицейские не должны быть его лишены.

Решение, что полицейские имеют право хранить молчание во время расследования, принял судья Марк Сен-Пьер. Оно еще не вступило в силу, так как правительство Канады подало апелляцию.