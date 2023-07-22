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Новости Минобороны Канады ищет участки земли под радары противоракетной обороны
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Минобороны Канады ищет участки земли под радары противоракетной обороны

Виктория Христова Июл 22, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Минобороны Канады ищет участки земли под радары противоракетной обороны отключены 51 Просмотров

Большие участки земли под радары системы раннего предупреждения о ракетном нападении ищет на юге провинции Онтарио министерство обороны Канады.

Большие участки земли под радары системы раннего предупреждения о ракетном нападении ищет на юге провинции Онтарио министерство обороны Канады.

Объявления о покупке участков земли были размещены в местных изданиях и сетевых СМИ. Участки размером от одного до 12 км² должны располагаться к югу от Трансканадского шоссе, которое пересекает Онтарио примерно от Оттавы до Садбери.

«Эта новая система будет включать в себя арктические и полярные загоризонтные радары, чтобы обеспечить раннее предупреждение и отслеживание угроз на северных подходах», — пояснил неназванный представитель Национальной обороны Канады. Он отметил, что для радаров необходимо найти до четырех участков земли.

Радары будут интегрированы в американскую систему противоракетной обороны, управляемую командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, (NORAD). Окончательное решение о размещении радаров должно быть принято к весне 2024 года.

«Министерство также продолжит информировать местные сообщества и правительственных партнеров по мере поступления дополнительной информации о расположении радиолокационных станций», — пообещал представитель военного ведомства Канады.

 

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