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Лиственный лес в предместье Монраеля. Фото Меган Хорхенсен.

Новые малоизвестные, но интересные факты

Megan Jorgensen Июл 22, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 47 Просмотров

Очередной выпуск малоизвестных, но любопытных фактов из самых разных областей знания

Коротко о разном – о самых любопытных, но малоизвестных фактах из истории человечества, из явлений природы и многое другое.

Рекорд продолжительности полета для дирижабля (точнее, для мягкого дирижабля) был установлен и до сих пор не побит в 1957 году. Тогда дирижабль ВМС США класса ZPG-2 фирмы Гудиар провёл в воздухе без дозаправки 264 часа и 12 минут.

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Считается, что рекорд запоминания последовательности карт принадлежит американцу Дейву Ферроу. В 1996 году, он посмотрел на разложенную случайным образом колоду карт в течение 3 секунд и повторил последовательность, допустив шесть ошибок. Попробуйте разложить в случайном порядке 52 карты и повторите подвиг. Кстати, рекорд был установлен в Канаде, в помещении Музея Гиннесса в Ниагара Фоллс.

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В 1648 году чешский физик Йоханнес Маркус Марци проделал физические опыты по разложению солнечного света при помощи призмы. Затем он собирал свет вновь с помощью второй призмы. Но его опыт остался не замеченным, и вся слава досталась Исааку Ньютону, который совершенно независимо вновь произвёл этот опыт.

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Самые высококачественные зеркала, используемые в военной технике, изготавливают из индия. Даже не из титана, тем более, не из золота и не из серебра.

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Согласно легенде, футбольная форма итальянского клуба Ювентус из Турина была установлена в 1906 года. Тогда один из итальянских игроков был в Британии и зашёл в клуб Нотингем Каунти. Ему подарили форму клуба. Итальянец привёз её домой, где футболка так понравилась, что её приняли в качестве формы для клуба Ювентус, который тогда ещё обходился без формы. А за расцветку футболки игроков Ювентуса называют «зебрами».

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Слово «цифра» – арабского происхождения. Оно означало «пустое место» – сифр. Кстати, слово «зиро», «серо» или «зеро», означающее на разных языках «ноль», тоже имеет в основе этот же термин.
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Джинсы – само это слово означает «Генуя», потому что ткань для рабочих брюк в 19 веке поставлялась в Америку из Италии, где эту прочную ткань знали с 16 века.

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Слово «деспот» – древнегреческое, означало в Древней Греции просто «повелитель». А затем перешло во французский язык, где стало означать «хозяин дома», а уж только потом стало обозначать тирана.
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Кремлёвские куранты были отремонтированы в 1878 году мастером Фреймутом за 300 рублей. А высота их – с трёхэтажный дом.

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В июле 1894 года состоялись первые в истории автомобильные гонки на трассе Париж-Руэн. Ошеломляющую скорость развили участники – до 20 километров в час! И ведь даже бордюра из автомобильных шин не ставилось! Потому как даже шин ещё не было. А не испугались зрители. Сдюжили! Пришли посмотреть на отважных гонщиков. Вот такие люди были в древности, не чета нынешним.

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В середине июля 2003 года на пляж в Тасмании выбросило гигантское чудовище – подводного змея, 150 метров в длину. К сожалению, тасманийцы, не выдержав зловония, издаваемого змеем, тело сожгли. Кости же показали, что речь идёт об древнейшем элинозавре, звере, пасть которого в обхвате 3,5 метра (корову заглотит и не поперхнётся). Как дожил до сих пор, загадка. Есть версия, будто в глубинах океана близ Тасмании есть воздушный подводный пузырь под скалами, диаметром в десятки, если не сотни, километров. Вот там звери доисторические и живут. Но исследовать сложно – если бурить скважину, то дырку проделаешь, воздух вытечет, звери помрут. Нельзя так поступать.

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