Очередной выпуск малоизвестных, но любопытных фактов из самых разных областей знания

Коротко о разном – о самых любопытных, но малоизвестных фактах из истории человечества, из явлений природы и многое другое.

Рекорд продолжительности полета для дирижабля (точнее, для мягкого дирижабля) был установлен и до сих пор не побит в 1957 году. Тогда дирижабль ВМС США класса ZPG-2 фирмы Гудиар провёл в воздухе без дозаправки 264 часа и 12 минут.

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Считается, что рекорд запоминания последовательности карт принадлежит американцу Дейву Ферроу. В 1996 году, он посмотрел на разложенную случайным образом колоду карт в течение 3 секунд и повторил последовательность, допустив шесть ошибок. Попробуйте разложить в случайном порядке 52 карты и повторите подвиг. Кстати, рекорд был установлен в Канаде, в помещении Музея Гиннесса в Ниагара Фоллс.

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В 1648 году чешский физик Йоханнес Маркус Марци проделал физические опыты по разложению солнечного света при помощи призмы. Затем он собирал свет вновь с помощью второй призмы. Но его опыт остался не замеченным, и вся слава досталась Исааку Ньютону, который совершенно независимо вновь произвёл этот опыт.

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Самые высококачественные зеркала, используемые в военной технике, изготавливают из индия. Даже не из титана, тем более, не из золота и не из серебра.

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Согласно легенде, футбольная форма итальянского клуба Ювентус из Турина была установлена в 1906 года. Тогда один из итальянских игроков был в Британии и зашёл в клуб Нотингем Каунти. Ему подарили форму клуба. Итальянец привёз её домой, где футболка так понравилась, что её приняли в качестве формы для клуба Ювентус, который тогда ещё обходился без формы. А за расцветку футболки игроков Ювентуса называют «зебрами».

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Слово «цифра» – арабского происхождения. Оно означало «пустое место» – сифр. Кстати, слово «зиро», «серо» или «зеро», означающее на разных языках «ноль», тоже имеет в основе этот же термин.

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Джинсы – само это слово означает «Генуя», потому что ткань для рабочих брюк в 19 веке поставлялась в Америку из Италии, где эту прочную ткань знали с 16 века.

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Слово «деспот» – древнегреческое, означало в Древней Греции просто «повелитель». А затем перешло во французский язык, где стало означать «хозяин дома», а уж только потом стало обозначать тирана.

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Кремлёвские куранты были отремонтированы в 1878 году мастером Фреймутом за 300 рублей. А высота их – с трёхэтажный дом.

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В июле 1894 года состоялись первые в истории автомобильные гонки на трассе Париж-Руэн. Ошеломляющую скорость развили участники – до 20 километров в час! И ведь даже бордюра из автомобильных шин не ставилось! Потому как даже шин ещё не было. А не испугались зрители. Сдюжили! Пришли посмотреть на отважных гонщиков. Вот такие люди были в древности, не чета нынешним.

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В середине июля 2003 года на пляж в Тасмании выбросило гигантское чудовище – подводного змея, 150 метров в длину. К сожалению, тасманийцы, не выдержав зловония, издаваемого змеем, тело сожгли. Кости же показали, что речь идёт об древнейшем элинозавре, звере, пасть которого в обхвате 3,5 метра (корову заглотит и не поперхнётся). Как дожил до сих пор, загадка. Есть версия, будто в глубинах океана близ Тасмании есть воздушный подводный пузырь под скалами, диаметром в десятки, если не сотни, километров. Вот там звери доисторические и живут. Но исследовать сложно – если бурить скважину, то дырку проделаешь, воздух вытечет, звери помрут. Нельзя так поступать.