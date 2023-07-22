Правительство Ямайки надеется с помощью референдума лишить власти Карла III

Референдум по вопросу о переходе к республиканской форме правления, чтобы лишить британского короля Карла III статуса главы государства, хотело поскорее провести правительство Ямайки, заявил ямайский премьер-министр Эндрю Хоулнесс.

Референдум по вопросу о переходе к республиканской форме правления, чтобы лишить британского короля Карла III статуса главы государства, хотело поскорее провести правительство Ямайки, заявил ямайский премьер-министр Эндрю Хоулнесс.

Он пожалел, что этого не получилось сделать сразу после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в сентябре 2022 года, так как это был бы «подходящий момент» для провозглашения Ямайки республикой. Однако, как он утверждает, работа по подготовке к референдуму не заканчивается в связи с необходимостью «долгого периода информационной работы и консультаций с общественностью».

«Мы установили ориентировочные сроки [проведения референдума — 2024 год]. Мы бы хотели успеть все сделать в течение года, однако это не прямолинейный процесс», — заявил Хоулнесс, позицию которого издание считает большим ударом для нового британского монарха.

«[Члены королевской семьи] были очень деликатны в этом вопросе. И сам король, и его семья предельно ясно заявили, что суверенные государства, входящие в Содружество наций, самостоятельно решают такого рода вопросы», — подчеркнул премьер, уточнив, что британское правительство «не выразило какой-либо позиции» по вопросу о планируемом референдуме.

Визит сына Карла III принца Уильяма на Ямайку в 2022 году вызвал антиколониальные протестные акции населения, участники которых требовали добиваться от Великобритании выплат за осуществляемое рабство и поскорее перейти к республиканской форме власти. По оценке Хоулнесса, те протесты не стоит «интерпретировать как проявление негостеприимства и недоброжелательности по отношению к членам королевской семьи», которые в целом популярны среди ямайцев.

Хоулнесс заявил, что Ямайка не хочет разрушать отношени с Соединенным Королевством и Содружеством. В состав последнего входят 56 стран, однако лишь 15 (включая саму Великобританию)имеют статус королевств Содружества (Commonwealth realms), где Карл III — глава государства.

Напомним, 2021 году Барбадос после изменения своей конституции изменил форму правления на республиканскую, и уже не является государством Содружества.

До этого последний подобный случай произошел в 1992 году, когда Маврикий принял республиканскую форму правления.

Ямайка получила давно свою независимость от Великобритании — в 1962 году, однако глава государства все еще британский монарх, представленный генерал-губернатором, которого выбирают в Великобритании по совету премьер-министра страны.