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Чем занять детей на каникулах? Советует eTVnet!

Виктория Христова Июл 22, 2023 Афиша, Новости Комментарии к записи Чем занять детей на каникулах? Советует eTVnet! отключены 30 Просмотров

Не знаете, чем занять детей на каникулах? Этот вопрос мучает не только вас! К счастью, помочь родителям взялись наши друзья в компании eTVnet!

Фильмы для всей семьи, мультики и познавательные передачи – в архиве eTVnet всегда можно найти то, что заинтересует маленьких зрителей. 

Например, вот эти новинки. Смотрите в онлайн-кинотеатре START в подпиской eTVnet!

Джили и Гулу

Сказочный лес Тип Топ населяют не менее сказочные существа – говорящие звери и, конечно же, эльфы. Очаровательный львенок Джили, неугомонный крокодильчик Гулу и их верные друзья не сидят на месте ни секунды. Вместе они познают окружающий мир, спасают от всяческих невзгод друг друга и других обитателей их волшебного мира и взрослеют. 

 Диди  

Маленькая волшебница Диди всегда рада помочь друзьям и незнакомцам. Она верит, что сможет найти выход из любой ситуации с помощью своей волшебной книги, и с готовностью отправляется навстречу приключениям.

Просто о важном. Про Миру и Гошу

Этот мультсериал о жизни простой семьи – мамы, папы, старшего брата, младшей сестры и собачки Сони. Отношения с ребятами во дворе, новые знакомства, лучшие друзья и ссоры друг с другом – все это интересно и иногда сложно, но Мира и Гоша знают, что из любой ситуации можно найти выход!

Супер мяу 

 По книгам детского писателя Олега Роя. Пятеро котят с необычными способностями попадают в школу для супергероев. Каждый из них обладает суперсилой, но пока еще не умеет ею пользоваться. Свои способности котята получили с самого рождения, а использовать их будут для добрых дел. Львенок Али способен своим рыком разрушить стену, пантера Ния может притягивать железные предметы, тигренок Бао умеет сливаться с окружающей средой, барс Вася изменяется в размерах, а его младшая сестренка Соня может останавливать время. 

Последний богатырь. Корень зла

Тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста – мощи и красоты хоть отбавляй. Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой.

Три добрых дела 

Вика занимается исключительно своими делами и заботами. На жизненном пути ей встречаются разные люди, которым нужна помощь. Однажды добрая волшебница ставит перед Викой непростую задачу – помочь людям выбраться из затруднительной ситуации. Сможет ли Вика справиться с ее заданием?

Дракошия

Высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа дракоши. Дракоши сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми они справляются волшебными способами. Каждая трудность превращается в удивительное приключение. А когда проблема наконец решается, дракоши устраивают праздник в честь новой приятности.

Помимо фильмов и мультиков для детей, на eTVnet.com можно в любое время увидеть фильмы и сериалы, телешоу, документалистику, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START. Любите прямой эфир? На eTVnet – более 200 каналов в прямом эфире и в записи. Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251 65 45. 

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