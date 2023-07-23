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Новости Трюдо вручил Урсуле фон дер Ляйен юридический эквивалент Нобелевской премии

Трюдо вручил Урсуле фон дер Ляйен юридический эквивалент Нобелевской премии

Виктория Христова Июл 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо вручил Урсуле фон дер Ляйен юридический эквивалент Нобелевской премии отключены 55 Просмотров

Юридический эквивалент Нобелевской премии мира главе Еврокомиссии вручил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 22 июля.

Юридический эквивалент Нобелевской премии мира главе Еврокомиссии вручил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 22 июля.

Трюдо совершил специальную однодневную поездку в Организацию Объединенных Наций в последний день Всемирного конгресса юристов, проводящийся каждые два года. На этом мероприятии Трюдо Урсуле фон дер Ляйен юридический эквивалент Нобелевской премии мира.

Трюдо разразился похвальбой в адрес Еврокомиссии и ее первой женщины-президента. По словам Трюдо, избрание фон дер Ляйен главой комиссии в 2019 году было как нельзя кстати, поскольку исполнительное крыло Европейского союза сталкивается с новым периодом нестабильности.

«Брексит заставил многих задуматься о том, сохранится ли альянс. Евроскептицизм был на подъеме. А протекционизм и авторитаризм становились все более распространенными», — сказал премьер.

Трюдо, не называя имен, провел параллель между силами, решившими вывести Британию из Евросоюза, и «националистическими порывами» бывшего президента США Дональда Трампа.

«По мере того, как такие хоры, как „America First“, становились все сильнее и сильнее, Канада и Европа твердо верили, что рост не происходит от возведения стен и обращения внутрь себя», — сказал он.

Трюдо добавил, что «Европа знает кое-что о глобальной нестабильности».

По словам Трюдо, фон дер Ляйен понимает, что над континентом нависают такие угрозы, как растущие последствия изменения климата и авторитарные государства, которые не проявляют особого интереса к сдерживанию своих углеродоемких амбиций.

Демократии мира обязаны поддерживать основанный на правилах международный порядок, прекратив свою зависимость от «основных продуктов, военизированных авторитарными государствами», предупредил Трюдо. Как сказал премьер-министр, это означает «противостояние хулиганам» и защиту тех, кто не может сделать этого сам, это означает защиту среднего класса и предотвращение закрепления неравенства. «Это важное время, и оно требует вдумчивого руководства и сильных институтов», — сказал он.

«Я не могу придумать лучшего воплощения для [осуществления перечисленных целей], чем Урсула фон дер Ляйен и Европейская комиссия», — продолжил премьер-министр Канады.

Фон дер Ляйен также произнесла речь, в которой описала, как ее покойный отец «со рвением» строил «единую и мирную новую Европу», в которую вошли бы бывшие антагонисты, такие как Германия и Италия. По ее словам, столпами такого мира являются «демократические ценности и верховенство закона», и «нельзя допустить», чтобы они рухнули.

Премьер-министр Канады в рамках своей поездки также встретился с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем.

 

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