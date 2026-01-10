В Доллар‑дез‑Ормо наблюдают рост обращений жителей из‑за встреч с койотами

Поведение койотов и позиция властей
Специалисты по дикой фауне подчеркивают, что койоты, замеченные в DDO, ведут себя нормально и избегают прямых контактов с людьми, предпочитая открытые пространства вдали от плотной жилой застройки.
Власти рекомендуют сохранять осторожность, но не паниковать: присутствие койотов в городских агломерациях вокруг Монреаля становится всё более обычным явлением и само по себе не означает агрессивного поведения.
Профилактика и рекомендации жителям
Сотрудники города в последние недели обходили дома и предупреждали жителей о необходимости внимательнее относиться к мусору: не оставлять пакеты и пищевые отходы на улице, использовать закрытые баки, не подкармливать животных на участке.
Владельцам собак настоятельно рекомендуют выгуливать питомцев на поводке, особенно вблизи коридора Hydro‑Québec и других зелёных зон, где чаще всего фиксируются койоты.
Как действовать при встрече
При случайной встрече с койотом специалисты советуют сохранять дистанцию, не пытаться приближаться или кормить животное, не бежать и не поворачиваться спиной.
Если койот задерживается рядом с детскими площадками, школами или проявляет нетипичную навязчивость, жители могут сообщить об этом в городские службы, чтобы те оценили ситуацию и при необходимости усилили наблюдение.
