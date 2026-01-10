Подписаться на рассылку
Койоты

В Доллар‑дез‑Ормо наблюдают рост обращений жителей из‑за встреч с койотами

Виктория Христова Янв 10, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 68 Просмотров

В Доллар‑дез‑Ормо наблюдают рост обращений жителей из‑за встреч с койотами, но власти предполагают, что речь идёт преимущественно об одной и той же семье животных, обитающей в районе коридора Hydro‑Québec на бульваре De Salaberry. По данным города, за год поступило более 60 сообщений, причём камеры наблюдения вдоль линий электропередачи фиксируют передвижения именно этой группы из семи койотов. Вот какие рекомендации дал город:

 

Поведение койотов и позиция властей

  • Специалисты по дикой фауне подчеркивают, что койоты, замеченные в DDO, ведут себя нормально и избегают прямых контактов с людьми, предпочитая открытые пространства вдали от плотной жилой застройки.

  • Власти рекомендуют сохранять осторожность, но не паниковать: присутствие койотов в городских агломерациях вокруг Монреаля становится всё более обычным явлением и само по себе не означает агрессивного поведения.

Профилактика и рекомендации жителям

  • Сотрудники города в последние недели обходили дома и предупреждали жителей о необходимости внимательнее относиться к мусору: не оставлять пакеты и пищевые отходы на улице, использовать закрытые баки, не подкармливать животных на участке.

  • Владельцам собак настоятельно рекомендуют выгуливать питомцев на поводке, особенно вблизи коридора Hydro‑Québec и других зелёных зон, где чаще всего фиксируются койоты.

Как действовать при встрече

  • При случайной встрече с койотом специалисты советуют сохранять дистанцию, не пытаться приближаться или кормить животное, не бежать и не поворачиваться спиной.

  • Если койот задерживается рядом с детскими площадками, школами или проявляет нетипичную навязчивость, жители могут сообщить об этом в городские службы, чтобы те оценили ситуацию и при необходимости усилили наблюдение.

 

