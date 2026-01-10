В Монреале зафиксирован новый эпизод вспышки кори

Жителям Квебека рекомендуется проверить свой прививочный статус и при необходимости записаться на вакцинацию через платформу Clic Santé или по специальному телефону для записи.

В рамках текущей вспышки уже подтверждено несколько случаев кори в регионах Ланаудьер, Лаваль, Лаврентиды и Монреаль; предыдущая крупная вспышка в Квебеке длилась с декабря 2024 года до 19 апреля 2025‑го и сопровождалась десятками случаев в провинции и тысячами — по всей стране.