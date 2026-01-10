В Монреале зафиксирован новый эпизод вспышки кори

Где и когда возможное заражение
-
Потенциальное воздействие произошло в отделении неотложной помощи Монреальской детской больницы (Glen, блок B, уровень S1) 1 января, примерно между 12:18 и 23:01.
-
Люди, находившиеся там в этот промежуток, могли контактировать с вирусом, который передаётся воздушно‑капельным путём и остаётся в воздухе даже после ухода инфицированного.
Кто считается защищённым
-
Лица, получившие две дозы вакцины против кори, считаются защищёнными и не обязаны предпринимать дополнительные меры, если у них нет симптомов.
-
Также защищёнными считаются:
-
рождённые до 1970 года;
-
люди с документально подтверждённым иммунитетом (серология с антителами, медицинская справка о перенесённой кори до 1 января 1996 года или лабораторное подтверждение прошлой инфекции).
-
Кто в группе риска
-
Грудные дети до года, беременные женщины и невакцинированные люди находятся в зоне повышенного риска осложнений (пневмония, энцефалит и др.).
-
Невакцинированным, которые могли быть в больнице в указанный период или посещали другие места возможного контакта, рекомендуется срочно связаться с врачом или позвонить по номеру 811 (Info‑Santé).
Симптомы и сроки наблюдения
-
Инкубационный период для возможного заражения 1 января приблизительно с 6 по 22 января.
-
Основные симптомы:
-
высокая температура;
-
кашель, насморк;
-
конъюнктивит (покраснение глаз);
-
затем характерная обильная кожная сыпь.
-
-
При появлении симптомов не рекомендуется сразу идти в клинику без предупреждения: важно заранее позвонить в медучреждение, чтобы они могли организовать приём без риска заразить других.
Вакцинация и общая ситуация
-
Жителям Квебека рекомендуется проверить свой прививочный статус и при необходимости записаться на вакцинацию через платформу Clic Santé или по специальному телефону для записи.
-
В рамках текущей вспышки уже подтверждено несколько случаев кори в регионах Ланаудьер, Лаваль, Лаврентиды и Монреаль; предыдущая крупная вспышка в Квебеке длилась с декабря 2024 года до 19 апреля 2025‑го и сопровождалась десятками случаев в провинции и тысячами — по всей стране.
