Общество Здоровье, медицина В Монреале зафиксирован новый эпизод вспышки кори
Фото: https://fcgie.ru/

В Монреале зафиксирован новый эпизод вспышки кори

Виктория Христова Янв 10, 2026 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 29 Просмотров

В Монреале зафиксирован новый эпизод вспышки кори, и власти предупреждают о возможном заражении людей, посетивших детский госпиталь 1 января. По официальным данным, к настоящему моменту подтверждены несколько случаев в регионе Монреаля и соседних регионах, а провинция уже переживает вторую вспышку этой высоко заразной инфекции за последние годы.

 

Где и когда возможное заражение

  • Потенциальное воздействие произошло в отделении неотложной помощи Монреальской детской больницы (Glen, блок B, уровень S1) 1 января, примерно между 12:18 и 23:01.

  • Люди, находившиеся там в этот промежуток, могли контактировать с вирусом, который передаётся воздушно‑капельным путём и остаётся в воздухе даже после ухода инфицированного.

Кто считается защищённым

  • Лица, получившие две дозы вакцины против кори, считаются защищёнными и не обязаны предпринимать дополнительные меры, если у них нет симптомов.

  • Также защищёнными считаются:

    • рождённые до 1970 года;

    • люди с документально подтверждённым иммунитетом (серология с антителами, медицинская справка о перенесённой кори до 1 января 1996 года или лабораторное подтверждение прошлой инфекции).

Кто в группе риска

  • Грудные дети до года, беременные женщины и невакцинированные люди находятся в зоне повышенного риска осложнений (пневмония, энцефалит и др.).

  • Невакцинированным, которые могли быть в больнице в указанный период или посещали другие места возможного контакта, рекомендуется срочно связаться с врачом или позвонить по номеру 811 (Info‑Santé).

Симптомы и сроки наблюдения

  • Инкубационный период для возможного заражения 1 января приблизительно с 6 по 22 января.

  • Основные симптомы:

    • высокая температура;

    • кашель, насморк;

    • конъюнктивит (покраснение глаз);

    • затем характерная обильная кожная сыпь.

  • При появлении симптомов не рекомендуется сразу идти в клинику без предупреждения: важно заранее позвонить в медучреждение, чтобы они могли организовать приём без риска заразить других.

Вакцинация и общая ситуация

  • Жителям Квебека рекомендуется проверить свой прививочный статус и при необходимости записаться на вакцинацию через платформу Clic Santé или по специальному телефону для записи.

  • В рамках текущей вспышки уже подтверждено несколько случаев кори в регионах Ланаудьер, Лаваль, Лаврентиды и Монреаль; предыдущая крупная вспышка в Квебеке длилась с декабря 2024 года до 19 апреля 2025‑го и сопровождалась десятками случаев в провинции и тысячами — по всей стране.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

