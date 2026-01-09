В районе Плато вор похитил выручку из кассы магазинов, воспользовавшись отвлечённостью персонала

По меньшей мере два владельца магазинов в районе Плато-Мон-Руаяль в Монреале заявили, что стали жертвами одной и той же схемы кражи: злоумышленник уносил кассовый аппарат, пока сотрудник отвлекался, выполняя его просьбу.

Инциденты произошли 26 декабря, в День подарков. Мужчина зашёл в спа-салон Espace Skins на бульваре Сен-Лоран, а также в бутик Katrin Leblond Design на улице Фэрмонт. В обоих случаях он представился клиентом, якобы пришедшим за онлайн-заказом, и попросил сотрудника проверить наличие товара в подсобном помещении. Пока работник находился в глубине магазина, мужчина похитил кассу и скрылся.

Владелица бутика Katrin Leblond сообщила, что из её магазина было украдено около 750 долларов купюрами по 50 и 20 долларов.

«Мужчина сказал, что пришёл за заказом для жены или мамы по имени Кристин, — рассказала она. — Моя сотрудница вышла в подсобку буквально на минуту, а когда вернулась, касса была пуста. Это был очень тяжёлый день, неделя и месяц».

Посмотрев записи видеонаблюдения, опубликованные онлайн спа-салоном Espace Skins, Леблон заметила, что временная метка на видео была всего на 20 минут позже момента, когда мужчина покинул её магазин. Она призвала других предпринимателей района быть особенно бдительными.

«Я хочу, чтобы все мои коллеги-торговцы знали: сейчас нужно быть осторожными, особенно когда мы работаем с минимальным персоналом и пытаемся хоть немного отдохнуть», — подчеркнула она.

Полиция Монреаля (SPVM) подтвердила, что ограбление в Espace Skins было зарегистрировано 26 декабря незадолго до 17:00. Ведётся расследование. Katrin Leblond также намерена подать официальное заявление.

Сотрудница Espace Skins Ванесса Нкамикание рассказала, что сначала мужчина подошёл к кассе и попросил разменять деньги для парковки, тем самым запомнив расположение аппарата. Спустя несколько минут он вернулся и заявил, что сделал онлайн-заказ на парфюм.

Когда сотрудница ушла в подсобку, камеры зафиксировали, как мужчина поблагодарил её словами «thank you, sweetie», подождал несколько секунд, схватил кассу и направился к выходу. Перед тем как скрыться, он пригрозил: «I’ll punch you out». Сумма ущерба составила около 1 600 долларов.

«Адреналин помог нам доработать день, — призналась Нкамикание. — Но потом пришло осознание, и было очень тяжело. Я чувствовала себя обманутой, как будто это моя вина».

После инцидента, по её словам, она стала гораздо более настороженной на работе и внимательнее следит за посетителями.

Несмотря на случившееся, Katrin Leblond отмечает мощную поддержку со стороны сообщества. После публикации о краже она получила множество слов сочувствия, угощения и новые заказы.

«То, что было украдено, вернулось втройне, — сказала она. — В итоге с нами всё будет хорошо. Не только потому, что мы сильные, но потому что нас поддерживают и вдохновляют продолжать творить».

Полиция продолжает расследование и призывает предпринимателей сохранять бдительность, особенно в период праздников.

