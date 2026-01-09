Морозы привели тысячи уязвимых жителей Монреаля в пункты обогрева

Экстремально холодная погода последних недель значительно увеличила поток посетителей в пункты обогрева в центре Монреаля. По данным Ambulance Saint-Jean, шесть действующих центров ежедневно принимают сотни людей, нуждающихся в тепле, пище и элементарной помощи.

Наиболее загруженным остаётся пункт обогрева при YMCA: с декабря его в среднем посещают около 125 человек в день. Центр при больнице Hôtel-Dieu за последние 27 дней принимал в среднем по 35 посетителей ежедневно.

Среди тех, кто регулярно приходит в такие центры, — 69-летний Мохаммад. В интервью Noovo Info он рассказал, что каждый день обходит разные пункты, чтобы согреться, принять душ и поесть.

Мохаммад приехал в Канаду в 2004 году после того, как его дом в Афганистане был разрушен бомбардировкой. В результате атаки он потерял всю семью и получил серьёзные ранения спины и ноги. Из-за ограниченной подвижности, по его словам, он не может оставаться в приютах и вынужден постоянно перемещаться.

«Это ненормально», — говорит он, описывая свою ситуацию.

Волонтёры подтверждают: в период праздников нагрузка была особенно высокой. Руководитель отделения Ambulance Saint-Jean в регионе Сагеней Том Кортадо рассказал, что ему пришлось отработать 35 ночей подряд.

«Помогать людям — это действительно прекрасно, и я искренне люблю то, что мы здесь делаем», — отметил он.

В понедельник мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада поблагодарила волонтёров за их самоотверженную работу.

«Это тяжёлая ночная работа, тем более в праздничный период, и я хочу их поблагодарить, — сказала она. — Мы сделали то, что должны были сделать: открыли дополнительные пункты обогрева. На местах видно, что это снизило нагрузку на существующие службы».

Мэр подчеркнула, что город намерен удвоить усилия — лучше информировать население о работе центров и, при необходимости, открыть новые.

«Я всегда говорила: мне нужны кровати, а не стулья», — заявила Мартинес Феррада, намекая на необходимость более устойчивых решений для бездомных.

Сам Мохаммад надеется на помощь, выходящую за рамки временного обогрева.

«Мне нужна помощь. Мне 69 лет. У меня здесь нет семьи», — сказал он.

С наступлением сильных морозов проблема уязвимых людей в Монреале вновь выходит на первый план, подчёркивая необходимость не только экстренных мер, но и долгосрочных решений.

