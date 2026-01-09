Подписаться на рассылку
Квартиру в Труа-Ривьере прозвали «ледяным замком» после отключения отопления

Виктория Христова Янв 9, 2026 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 44 Просмотров

Необычный и тревожный инцидент произошёл в городе Труа-Ривьер, примерно в двух часах езды к востоку от Монреаля. Одна из квартир в жилом триплексе получила прозвище «ледяной замок» после того, как арендатор съехал, полностью отключив отопление. В условиях суровой зимы это привело к замерзанию и разрыву труб, в результате чего вода и лёд заполнили помещение.

 

По словам Жака Но, представителя компании Logispro Mauricie, которой принадлежит здание, ущерб оказался значительным.
«Вода в потолках, в стенах — повсюду. Там обязательно появится плесень. Нам придётся всё демонтировать, просушить и затем восстанавливать в рамках страхового покрытия», — сообщил он.

Но отметил, что за свою практику он не сталкивался с подобным экстремальным случаем. По его мнению, рост стоимости жизни подталкивает некоторых арендаторов к опасной экономии — они полностью отключают отопление, когда уезжают, например, в отпуск.

«Сегодня всё дорого, стоимость жизни постоянно растёт. Люди хотят сэкономить. Если их нет дома, они думают: “Зачем платить за электричество?” Но это очень плохой способ экономии», — подчеркнул он, напомнив, что зимой жильё должно отапливаться постоянно, чтобы избежать замерзания труб.

Как выяснилось, бывший жилец не проживал в квартире уже несколько месяцев и перестал платить арендную плату. Его официально выселили в понедельник, 5 января.

Проблему обнаружили случайно — во время визита в соседнюю квартиру того же триплекса. К счастью, два других жилых помещения в здании не пострадали.

Владельцы и специалисты вновь напоминают жителям Квебека: даже при отсутствии дома зимой необходимо поддерживать минимальную температуру, иначе последствия могут оказаться куда дороже сэкономленных счетов за отопление.

 

