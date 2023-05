Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер

В Швейцарии умерла легендарная певица и актриса Тина Тёрнер.

В возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха скончалась непревзойдённая Тина Тёрнер, незабываемая дива, чьи музыкальные достижения и энергичные выступления оставили неизгладимый след в сердцах миллионов поклонников по всему миру.

Тина Тёрнер, настоящее имя Анна Мэй Буллок, родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, Теннесси. Она начала свою карьеру в музыке с группой “The Ike & Tina Turner Revue”, которая стала знаменитой благодаря их энергичным выступлениям и потрясающему вокалу. Позже Тина Тёрнер начала успешную сольную карьеру, взявшую новые высоты благодаря хитам, таким как “What’s Love Got to Do with It”(1984), “Proud Mary”(1970), Let’s Stay Together (1984), Private Dancer (1984) и “Simply the Best”.

Но её влияние не ограничивалось только музыкой. Тина Тёрнер была символом силы и выносливости. Её жизненная история вдохновила многих людей, так как она смогла преодолеть трудности и стать образцом самостоятельности и независимости. Она была борцом, которая не только справилась с темными моментами в своей жизни, но и стала голосом и надеждой для многих, кто сталкивался с проблемами и невзгодами.

Тина Тёрнер также заявила о себе как талантливая актриса, снявшись в фильме “Тина: Что-то о любви” (1993), который принёс ей мировую известность и премии.

Её музыка останется бессмертной, а выдающиеся достижения и вклад в музыкальную индустрию будут вечно запечатлены в истории. Тина Тёрнер стала символом музыкальной эры и иконой сцены, которая впечатляла своей неподражаемой энергией и страстными выступлениями. Её уникальный голос и неподражаемый стиль вдохновляли музыкантов и поклонников со всего мира.

Тина Тёрнер, одна из самых значимых и успешных артисток своего времени, завоевала множество достижений и наград в своей карьере. Её вклад в музыку и развитие сценического искусства был признан и отмечен многими престижными наградами. Журнал «Rolling Stone» называл ее одной из величайших певиц современности.

Вот лишь некоторые из её выдающихся достижений и наград:

Включение в Зал славы рок-н-ролла: В 1991 году Тина Тёрнер стала первой афроамериканской женщиной, которая была включена в Зал славы рок-н-ролла. Это высшая награда, которая признаёт её вклад в развитие рок-музыки.

Grammy Awards: Тина Тёрнер была удостоена 8 престижных наград Грэмми, включая “Запись года” за хит “What’s Love Got to Do with It” и “Лучшее женское вокальное исполнение” за множество своих песен.

Проект “Иконки поп-музыки”: В 2008 году Тина Тёрнер была включена в проект “Иконки поп-музыки” (Pop Music Icon), проводимый американским Национальным фондом сохранения звукозаписей, за её огромный вклад в поп-музыку.

Звезда на Аллее славы Голливуда: В 1986 году ей была присвоена собственная звезда на Аллее славы Голливуда, в знак признания её выдающегося вклада в развитие кинематографа.

Lifetime Achievement Award: В 2018 году Тина Тёрнер была удостоена Lifetime Achievement Award (Награда за достижения в жизни) на церемонии награждения Grammy Salute to Music Legends. Это высшая почесть, присуждаемая артистам за их выдающиеся достижения и влияние на музыку.

Награда American Music Awards за “Лучшую женскую поп-рок вокалистку” и “Лучшую женскую соул/R&B вокалистку”.

Награда MTV Video Music Awards за “Лучшее видео женского исполнителя” и “Лучшее видео художественного исполнения”.

Награда Kennedy Center Honors, в которой ей было вручено высшее признание за вклад в американскую культуру.

Включение в списки “100 величайших певцов всех времён” журнала Rolling Stone и “100 величайших артистов всех времён” журнала Time. Её влияние на музыкальную и развлекательную индустрии бесценно, и её талант и стиль останутся вечно в памяти миллионов поклонников по всему миру.