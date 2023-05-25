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Новости Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» с перспективой дальнейшего понижения
Флаг США

Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» с перспективой дальнейшего понижения

Виктория Христова Май 25, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» с перспективой дальнейшего понижения отключены 123 Просмотров

США неминуемо ждет стагнация, дают прогноз ведущие финансовые аналитики.

США неминуемо ждет стагнация, дают прогноз ведущие финансовые аналитики. Исходя из неутешительных экономических реалий, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг американского дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA».

При этом, аналитики сделали это на пересмотр с перспективой дальнейшего понижения. Fitch уточнило, что риски возросли в разы.

«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch все же надеется, что проблема стагнации экономики смогут решить в США до того момента, как государство преодолеет черту, за которой не сможет обслуживать свои финансовые обязательства.

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