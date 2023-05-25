Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» с перспективой дальнейшего понижения

США неминуемо ждет стагнация, дают прогноз ведущие финансовые аналитики. Исходя из неутешительных экономических реалий, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг американского дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA».
При этом, аналитики сделали это на пересмотр с перспективой дальнейшего понижения. Fitch уточнило, что риски возросли в разы.
«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», — говорится в сообщении рейтингового агентства.