Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» с перспективой дальнейшего понижения

При этом, аналитики сделали это на пересмотр с перспективой дальнейшего понижения. Fitch уточнило, что риски возросли в разы.

«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch все же надеется, что проблема стагнации экономики смогут решить в США до того момента, как государство преодолеет черту, за которой не сможет обслуживать свои финансовые обязательства.