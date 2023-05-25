В Канаде самый высокий уровень долга домохозяйств среди стран Большой семерки, сообщило правительство в своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном в среду.

В Канаде самый высокий уровень долга домохозяйств среди стран Большой семерки, сообщило правительство в своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном в среду.

Около трех четвертей всего долга домохозяйств в Канаде приходится на ипотечные кредиты, что делает страну особенно уязвимой перед любым будущим глобальным экономическим кризисом, согласно отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации.

“В то время как американские домохозяйства сократили долг, канадцы увеличили свой, и этот показатель, вероятно, продолжит расти, если мы не решим проблему доступности жилья на рынке”, – сказал в отчете заместитель главного экономиста CMHC Алед Аборверт.

Во время финансового кризиса 2008 года уровень долга канадских домохозяйств составлял около 80%, увеличившись к 2010 году до 95%. В 2021 году уровень долга домохозяйств достиг 107%.

Долг домохозяйств состоит из всех обязательств, требующих выплаты процентов кредиторам в установленные сроки, и измеряется в процентах от чистого располагаемого дохода домохозяйства.

Для сравнения, Соединенным Штатам удается снизить уровень долга домохозяйств, снизившись со 100% в 2008 году до 92% в 2010 году и 78% в 2021 году.

Великобритания занимает второе место по уровню долга домохозяйств среди стран G7 – 87%, в то время как в Италии 44% – самый низкий.

Среди стран, представленных CMHC, только в Австралии (119%) уровень задолженности домохозяйств выше, чем в Канаде.

“В случае серьезного глобального экономического спада высокий долг домохозяйств Канады станет уязвимым местом. И необходимость погашения этого долга нанесет ущерб долгосрочным перспективам роста Канады”, – говорится в отчете.