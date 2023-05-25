Канадские врачи предупредили о кризисе здравоохранения

Система здравоохранения провинции Альберта находится в кризисе, предупредили 192 врача в открытом письме.

В опубликованном письме, в частности, говорится, что врачи «больше не могут» выполнять профессиональные обязанности по оказанию помощи пациентам. В основном их беспокоит отсутствие доступа к первичной медико-санитарной помощи, нехватка больничных коек и рабочей силы в системе здравоохранения.

Врачи утверждают, что пациентам в отделениях скорой помощи иногда приходится ждать до 15 часов, а очередь может постоянно составлять от 40 до 50 человек.

«Этим пациентам часто становится хуже во время ожидания… Слабые, пожилые пациенты томятся на носилках в больничных коридорах», — описывается картина происходящего в письме. Отмечается, что пациенты с расстройствами психики иногда по несколько дней ждут места в стационаре в отделениях неотложной помощи.

В письме говорится, что отделения неотложной помощи «регулярно закрываются» из-за недостатка персонала, при этом проблемы проявляются в крупнейшем городе провинции Калгари, а в сельской местности дела обстоят не лучше. Около 650 тыс. жителей Альберты не имеют семейного врача, утверждается в письме.

Отмечается, что намерения правительства сократить зарплату медсестрам еще больше усугубят проблемы здравоохранения.

Напомним, министр здравоохранения Канады ранее приезжал в Ирландию, чтобы навербовать медиков для работы в Канаде. В Ирландии, где медиков также не хватает, визит с такими целями осудили.