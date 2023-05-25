Канада и Саудовская Аравия восстановили дипотношения после раскола 2018 года

Канада и Саудовская Аравия договорились полностью восстановить дипломатические отношения и назначить новых послов, заявили обе страны 23 мая, завершив спор 2018 года.

Канада и Саудовская Аравия договорились полностью восстановить дипломатические отношения и назначить новых послов, заявили обе страны 23 мая, завершив спор 2018 года.

Решение последовало за дискуссиями между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в кулуарах саммита Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в ноябре прошлого года.

Решение продиктовано «стремлением обеих сторон восстановить дипломатические отношения между двумя странами на основе взаимного уважения и общих интересов», говорится в заявлениях.

Скандал 2018 года предшествовал убийству журналиста Джамаля Хашогги в том же году, которое осудили Канада и все западные страны. Все началось с того, что посольство Канады в Эр-Рияде опубликовало твит на арабском языке с призывом к немедленному освобождению активисток за права женщин, удерживаемых Саудовской Аравией.

Это побудило Эр-Рияд отозвать своего посла и запретить посланнику вернуться, а также ввести запрет на новую торговлю.

«Штрафные торговые меры будут отменены», — сказал источник в правительстве Канады, знакомый с соглашением, но не уполномоченный говорить под запись. Неясно, какое влияние спор оказал на торговлю.

Согласно официальным данным, Саудовская Аравия была крупнейшим экспортным рынком для Канады в регионе в 2021 году, когда он составил 2,2 миллиарда канадских долларов. Импорт составил 2,4 миллиарда долларов. Почти весь импорт Канады составляли нефть и нефтехимия. Более 80% экспорта в Саудовскую Аравию приходилось на транспортное оборудование.

«Пустые стулья в конце дня не продвигают вперед наши интересы, и они не продвигают вперед такие вещи, как права человека», — добавил источник.

Нормализация происходит, когда саудовский принц стремится восстановить позиции Саудовской Аравии, в том числе как региональной державы.