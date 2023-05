Cuts of beef and pork lie in a display counter at a supermarket

Квебекский мясокомбинат закроется из-за нехватки рабочих















Завод по переработке свинины к югу от Квебека закроется к концу 2023 года из-за нехватки рабочей силы, нестабильности экспорта, сильной инфляции и устаревшего оборудования. Заявление канадской компании Olymel опубликовано 24 мая. Завод по переработке свинины, находящийся в провинции Квебек, закроется к концу 2023 года из-за нехватки рабочей силы, нестабильности экспорта, сильной инфляции и устаревшего оборудования. Заявление канадской компании Olymel опубликовано 24 мая. После закрытия предприятия работы лишатся 994 рабочих. Генеральный директор Olymel Яник Жерве финансовые потери компании составили 271$ млн за два года. Olymel сократила забой свиней примерно на 1,5 млн голов в год. Ранее компания объявила о планах закрыть в Квебеке два завода по «дальнейшей переработке». Президент квебекской сельскохозяйственной группы «Union des producteurs agricoles» попросил правительство Квебека изучить проблемы, мешающие отрасли. Министр сельского хозяйства Квебека пообещал провести работу по обеспечению устойчивости отрасли. Председатель канадского совета по свиноводству Рене Рой, заявил, что закрытие завода затрагивает промышленность на государственном уровне: «Нам нужно, чтобы торговые соглашения работали на нас. Нам нужна сельскохозяйственная политика, работающая на нас. Нам нужно работать вместе как отрасли, чтобы найти долгосрочные решения». Рой надеется, что завод купит другая компания: «Мы знаем, что нам нужно больше покупателей. В последние годы Tindustry обратила внимание на Китай. Эта страна очень хорошо платит. Мы потеряли часть рынка Японии, которая остается ценным и стабильным покупателем. Мы видим как США присутствие на нашем внутреннем рынке. Во время коронавируса стало заметно, что канадская промышленность не полностью удовлетворяет внутренний спрос. Нам нужно усвоить уроки». Цены на продукты в марте 2023 года в Канаде выросли на 9,7% относительно прошлого года. Китай несколько сократил покупки канадской свинины, поскольку восстанавливает собственное поголовье свиней после эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Китай ищет поставщиков основном США и Бразилии. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Поделиться