Канадские ученые из Университета Торонто рекомендуют слушать музыку

Канадские ученые из Университета Торонто провели исследование, которое показало, что любимая музыка может оказывать положительное влияние на нейронные пути мозга, ответственные за память, у пациентов с болезнью Альцгеймера

Канадские ученые из Университета Торонто провели исследование, которое показало, что любимая музыка может оказывать положительное влияние на нейронные пути мозга, ответственные за память, у пациентов с болезнью Альцгеймера. Ученые выяснили, что прослушивание любимой музыки может увеличивать активность мозга у пациентов с этим заболеванием.

Для исследования были отобраны 14 добровольцев, из которых шестеро были музыкантами, а восемь — не занимались музыкой профессионально. Испытуемые слушали свою любимую музыку по одному часу в день в течение трех недель. Ученые провели процедуру ФМРТ до и после эксперимента, чтобы измерить изменения в функциях и структуре мозга. В процессе эксперимента участникам давали слушать и незнакомую музыку.

В результате исследования ученые обнаружили, что прослушивание новой музыки активирует мозг пациентов в слуховой коре, в то время как любимая музыка вызывает большую активность в префронтальной коре, что является признаком большей активности. Это показало, что прослушивание любимых песен может быть ключом к улучшению памяти и задействованию префронтальной коры головного мозга.

Ученые заключили, что независимо от того, занимались ли испытуемые музыкой в течение жизни или нет, прослушивание любимых песен может оказаться полезным для их памяти. Они советуют продолжать слушать музыку, которую любили всю свою жизнь, так как это может быть как тренажерным залом для мозга.

Это исследование может иметь важное значение для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера. Как известно, данное заболевание приводит к ухудшению памяти и когнитивных функций у пациентов, что существенно ограничивает их жизнь. Однако, если прослушивание любимой музыки может улучшить функции мозга у таких пациентов, то это может стать одним из способов борьбы с болезнью.

Кроме того, данное исследование подтверждает важность музыки для нашего здоровья и благополучия. Музыка может не только улучшать настроение и вызывать эмоциональные реакции, но и оказывать положительное влияние на наш мозг и его функции. Поэтому, слушание музыки должно стать неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в периоды стресса и напряжения.