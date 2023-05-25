Стоимость ипотечного кредита подскочила на 28,5 % за один год

По данным Статистического управления Канады, в апреле рост стоимости ипотечных кредитов составил 28,5%

Инфляция уже не та, что была раньше, но есть одно место, где она все еще стремительно растет: стоимость ипотеки. Те, кому в ближайшее время предстоит обновить свою процентную ставку, будут следующими, кто узнает об этом.

По данным Статистического управления Канады, в апреле рост стоимости ипотечных кредитов составил 28,5% в годовом исчислении, в то время как инфляция достигла 4,4%.

«Тот, кто попадает под продление, может заплатить даже больше», – говорит Джон Фукале о 28,5%.

Вице-президент, отвечающий за ипотечных брокеров в группе M3, владеющей несколькими ипотечными кредитами, его работа заключается в том, чтобы заставить финансовые учреждения конкурировать, чтобы найти лучшую ставку для своих клиентов.

Он отмечает, что фиксированные ставки никогда не были так популярны, особенно краткосрочные ставки на 2 или 3 года.

«Люди ожидают снижения ставок после восьми повышений в прошлом году”,-отмечает он.

То же самое можно сказать и о Ratehub, сайте, который, среди прочего, позволяет искать и сравнивать процентные ставки по ипотечным кредитам.

Заявки на 5-летнюю переменную ставку теперь учитываются только в 5% всех заявок в этом году по сравнению с 26% В прошлом году.

«Потребители вернулись к фиксированным ставкам. В 2023 году 95% запросов о ставках, направленных в Ratehub.ca речь идет о фиксированных ставках», – говорит директор по ипотечному кредитованию Ratehub в Квебеке Филипп Симар.

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