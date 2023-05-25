Что делать, если вы не согласны с решением по вашей квебекской декларации о доходах

Квебекское налоговое управление уведомило о необходимости заплатить налоги, но вы не согласны. Как быть?

Как поступать, если налоговое управление Квебека начислило сумму налогов, которые вы должны заплатить, но с которой вы не согласны.

Итак, вы получили уведомление о необходимости рассчитаться с государством (в данном случае, с провинцией Квебек) по итогам вашей налоговой декларации. Но сумма вас неприятно удивила. Возможно, даже не объёмом долга, который вы теперь должны выплатить, а просто несоответствием её вашим предварительным расчётам.

Сразу скажем, такое случается регулярно. Ошибки налоговая допускает точно так же, как любая бухгалтерия. Посему оспорить сумму можно. Получится ли её снизить, это другой вопрос, но никто не обидитеся, если вы попросите о перерасчёте. Что для этого необходимо сделать?

В первую очередь, необходимо помнить, что у вас 90 дней с момента составления даты Avis de Cotisation (уведомления о расчёте по вашей налоговой декларации) на то, чтобы подать претензию. Если вы этого не сделаете в указанный срок, то это означает, что вы с расчётами согласились. Разумеется, бывают исключения (заболели или же ещё какое-то несчастье), тогда вам пойдут навстречу и срок продлят.

Внимательно ознакомьтесь с документами, которые вы получили, уточните для себя все детали, все цифры, графы. Все документы надо держать при себе в момент разговора с Налоговой.

Теперь звоните в Revenu Québec – 1800 267-6299, дальше цифра 1. (Заметим, что если в полученных уведомлениях содержится фамилия работника, который рассчитывал суммы (такое бывает, когда налоговая по какой-то причине прислала повторное уведомление, сочтя, что они ошиблись ранее, вы должны больше, чем они насчитали в первый раз), то желательно набрать добавочный номер этого работника, он будет указан). Конечно, можно придти в управление и лично, если это возможно. Вас примут и пояснят всё лично.

Поясните, с чем именно вы не согласны, укажите на соответствующие графы в декларации и суммы. Попросите пересчитать суммы долга. Как правило, сотрудник управления проверяет все данные во время разговора с вами. Если ситуация сложная, он может попросить подождать несколько недель, после чего вы получите новое уведомление, в котором будет либо указана новая сумма, либо прежняя – то есть, управление не считает, что ошиблось в первый раз.

В любом случае, если вы всё равно не согласны – в результате разговора по телефону, в результате личной встречи или же после получения повторного письма, вы имеете право подать претензию. Для этого заполняется формуляр MR-93.1.1. или же формуляр FP-159 (разница в том, подаёте ли вы как юридическое или как физическое лицо). Формуляр можно скачать с сайта налоговой. Если вам надо сделать дополнительные пояснения, приложите письмо, составленное в свободной форме. В письме не забудьте вновь указать номер вашего дела.

В претензии вы указываете конкретные положения, с которыми вы не согласны и поясняете их (“Налоговая неправильно истолковала такие-то факты”, “по закону такие-то моменты из моей декларации должны были быть учтены иначе” и т.д.). Понятно, что без помощи профессионального бухгалтера в таком случае не обойтись.

В любом случае, к заявлению-претензии приложите копии всех документов, имеющих отношение к делу. В отдельных случаях вам придётся запросить документы из налоговой (те, что составлял сотрудник). Вы имеете право ознакомиться с ними, раз они имеют отношение к вашему делу.

Как правило, рассмотрение такого заявления занимает от недели до двух. Налоговая обязательно свяжется с вами для ответа.

Учтите, что пока ваша претензия рассматривается, Вы не должны платить суммы, с которыми вы не согласны. Никаких пени не накладывается. И, разумеется, вы не должны платить за рассмотрение претензии.

Если и ваша претензия не получила удовлетворяющий вас ответ, у вас опять есть 90 дней на подачу иска в Суд du Québec (Chambre civile или Division des petites créances). Вместо квебекского суда вы можете подать иск в Cour canadienne de l’impôt. В случаях, связанных с налогами, этот федеральный суд имеет полное право на рассмотрение дела и по провинциальным налогам.

Если на вашу претензию вообще ответа не поступило (такое может быть лишь в одном случае – потеряли!), то крайний срок ответа – 6 месяцев. Потом вы опять же имеете право подать иски в вышеуказанные суды.

Надо ли просить о помощи профессионалов? (адвоката, бухгалтера, финансиста) – дело в суде будет рассмотрено и без них, но, конечно, в сложных случаях профессиональная помощь полезна. Если вы заплатили консультанту гонорар за его работу, то эта сумма будет вычтена из суммы, облагаемой налогом.

В последнюю очередь вы можете обратиться к Защитнику ваших прав (омбудсмену). Если с вас взыскивают долг до принятия решения по вашей претензии, если никакие другие решения вас не устраивают, омбудсмен дело рассмотрит. Его помощь бесплатна.