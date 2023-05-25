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Общество Криминал Достижения в технологиях помогают разыскивать преступников
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Фото преступника из судебных архивов. К сожалению, по описанному убийству он не проходил.

Достижения в технологиях помогают разыскивать преступников

Megan Jorgensen Май 25, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество Оставить комментарий 103 Просмотров

Полицейские следователи определили личность преступника, убившего девушку почти полвека назад

Раскрыто преступление, которое не могли раскрыть 48 лет. Но последние достижения науки помогли найти убийцу. К сожалению, поздно.

Полиция Лонгёя рассказала о том, что полицейским экспертам удалось выявить преступника, расправившегося с девушкой по имени Шаррон Приор (Sharron Prior), в 1975 году. По словам Пьера Дюкета (Pierre Duquette), шефа службы экспертов полицейского управления, личность негодяя установлена с вероятностью 100%.

Вечером 29 марта 1975 года Шаррон Приор, проживавшая в квартали Pointe-Saint-Charles, в Монреале, вышла за пиццей, но она так и не вернулась. Её тело было найдено в Лонгёе через три дня. Она подверглась насилию и затем была убита. Поиски преступника не увенчались успехом, дело было закрыто.

И вот сейчас преступник был определён благодаря последним достижениям в области исследования ДНК и других следов, оставляемых преступниками на месте преступления. В данном случае была определена ДНК на клочке рубашки, оставленной убийцей. После исследования следов с использованием самых новейших способов, было установлена явная и прямая связь между ДНК и членами одной семьи, проживающией в Вирджинии, США. Выяснилось, что один из родственников — Франклин Мэйвуд Ромайн (Franklin Maywood Romaine) находился во время убийства в Монреале. У него был богатый послужной список преступлений, включая грабежи и нападения на людей.

Франклин скончался в Монреале в 1982 году, его тело было перевезено родственниками в США, где и захоронено. 2 мая останки его, с разрешения родственников, были экскумированы, взята проба ДНК, которая и показала с точностью 100%, что этот человек и оставил клочок рубашки, у тела жертвы (по всей видимости, девушка оторвала клочок в ходе борьбы).

Родственники Шаррон поблагодарили полицию Лонгёя, в частности, экспертов, за их работу.

Результаты экспертизы обнадёживают — теперь стало возможным определять преступников и по прошествии десятков лет с момента совершения ими преступления.

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