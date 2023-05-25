Полицейские следователи определили личность преступника, убившего девушку почти полвека назад

Раскрыто преступление, которое не могли раскрыть 48 лет. Но последние достижения науки помогли найти убийцу. К сожалению, поздно.

Полиция Лонгёя рассказала о том, что полицейским экспертам удалось выявить преступника, расправившегося с девушкой по имени Шаррон Приор (Sharron Prior), в 1975 году. По словам Пьера Дюкета (Pierre Duquette), шефа службы экспертов полицейского управления, личность негодяя установлена с вероятностью 100%.

Вечером 29 марта 1975 года Шаррон Приор, проживавшая в квартали Pointe-Saint-Charles, в Монреале, вышла за пиццей, но она так и не вернулась. Её тело было найдено в Лонгёе через три дня. Она подверглась насилию и затем была убита. Поиски преступника не увенчались успехом, дело было закрыто.

И вот сейчас преступник был определён благодаря последним достижениям в области исследования ДНК и других следов, оставляемых преступниками на месте преступления. В данном случае была определена ДНК на клочке рубашки, оставленной убийцей. После исследования следов с использованием самых новейших способов, было установлена явная и прямая связь между ДНК и членами одной семьи, проживающией в Вирджинии, США. Выяснилось, что один из родственников — Франклин Мэйвуд Ромайн (Franklin Maywood Romaine) находился во время убийства в Монреале. У него был богатый послужной список преступлений, включая грабежи и нападения на людей.

Франклин скончался в Монреале в 1982 году, его тело было перевезено родственниками в США, где и захоронено. 2 мая останки его, с разрешения родственников, были экскумированы, взята проба ДНК, которая и показала с точностью 100%, что этот человек и оставил клочок рубашки, у тела жертвы (по всей видимости, девушка оторвала клочок в ходе борьбы).

Родственники Шаррон поблагодарили полицию Лонгёя, в частности, экспертов, за их работу.

Результаты экспертизы обнадёживают — теперь стало возможным определять преступников и по прошествии десятков лет с момента совершения ими преступления.