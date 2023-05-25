Искусственный интеллект наносит удар по китайскому бизнесмену. И это только начало

В Китае с помощью Искусственного интеллекта мошенники украли 609 тысяч долларов США. Впервые опробована на деле видеоверсия клона на основе реального лица.

Невероятная ещё год назад, но уже реальная история произошла в Китае. К тому же, история очень поучительна — технологии развиваются гигантскими шагами, и каждый из нас может так или иначе попасться на удочку мошенников, действующих в союзе с Искусственным интеллектом.

Пару недель назад успешному китайскому бизнесмену по фамилии Гуо (Guo в латинской транскрипции) позвонил его лучший друг, причём разговор шёл в обычном для друзей формате видео, оба видели друг друга. Друг попросил о срочной помощи — для участия в обычной операции — в заявке на участие в крупном строительном проекте, необходимо срочно перевести сумму в 4,3 миллиона юаней — 609 тысяч долларов США на такой-то счёт. Дело в том, что деньги-то у друга есть, но нужно перевести сумму с бизнес-аккаунта и т. д. и т. п. Со своей стороны друг сначала переведёт эту сумму на счёт товарища со своего личного счёта, так что никакого риска.

Сказано — сделано. Бизнесмен согласие дал — он же прекрасно видел на экране своего товарища. Тот тут же деньги перевёл, проведя операции на глазах у собеседника, и показал выписку, свидетельствующую, что деньги успешно ушли. Зачислены будут через непродлжительное время. Но у бизнесмена даже сомнений не возникло. Он тут же перевёл на счёт, предоставленный товарищем, требуемую сумму.

Вечером бизнесмен позвонил другу с вопросом, как там участие в конкурсе на строительство? Его друг ничего об этом, конечно же, не знал. На счёте бизнесмена деньги, разумеется, тоже не появились.

То есть, Искусственный Интеллект, действуя по заданным параметрам, создал на экране личность реального человека и сумел не только сформулировать просьбу, но вести разговор так, что у собеседника никаких подозрений даже не возникло.

Да, вина жертвы мошенников присутствует — при проведении любых денежных операций всё же крайне желательно перепроверить личность выходящего на связь. Но ведь бизнесмен видел друга на экране, разговаривал с ним, уточнял какие-то моменты, и подозрения не возникло…

Нет сомнения в том, что мошенники хорошо подготовились. Скорее всего, они уже получили данные об обих собеседниках — возможно, перехватили ряд их видеообменов и настроили программу на основании полученной информации. Но речь о том, что технически все эти операции стали возможными ещё быстрее, чем предполагалось буквально пару месяцев назад. А с удешевлением программ дела пойдут ещё быстрее, да и суммы «развода» уменьшатся.

В завершение истории скажем, что пострадавший тут же связался с полицией и банками, оказалось, деньги уже выведены за пределы страны и распределены по разным счетам. Путь их почти отследили и 450 тысяч долларов удалось вернуть. Остальная сумма пока считается пропавшей. Неплохой улов для хорошо разработанной операции. И хороший урок всем нам — не теряем бдительности даже в общении с близкими людьми!