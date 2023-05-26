“Сумасшедшие” гонки в Канаде: вместо машин – больничные койки

Во многих странах мира популярны гонки на кроватях. Веселые соревнования привлекают внимание многочисленных участников и зрителей. В канадском Суррее они прошли уже в 44-й раз.

Во многих странах мира популярны гонки на кроватях. Веселые соревнования привлекают внимание многочисленных участников и зрителей. В канадском Суррее они прошли уже в 44-й раз.

Первый забег по центральной улице города провели на больничных койках с колесиками. Со временем форма кровати претерпела изменения. В наши дни от нее осталось одно название. Это скорее уже тележка на колесиках. Главное условие — на ней должен разместиться один из участников команды.

Проигравший выбывает, победитель проходит в следующий круг. Девушки и мужчины соревнуются отдельно. Это касается только разгоняющих, на самой «кровати» может лежать участник любого пола.

За лучшее оформление транспортного средства организаторы вручают специальный приз. Поэтому участники соревнуются в фантазии, делая из кровати автобус, полицейскую машину и даже гроб.

Победителя гонки на кроватях в Суррее прокатывают по центральной улице города. Помимо призов победители получают билеты на популярное в Канаде родео, которое начинается в городе на следующий день после гонок на кроватях.