Новые электроавтобусы для Монреаля и для всего Квебека

Монреаль приобретает сотни новых электроавтобусов

В ближайшие пять лет федеральное правительство поставит в управлениям транспорта пять тысяч электроавтобусов, из них более тысячи двухсот получит Квебек.

Федеральное правительства Канады и правительство Квебека приняли решение приобрести 1229 новых электроавтобусов, которые пополнят флот общественного транспорта провинции. Поставки начнутся уже в этом году и завершается к 2027 году. Все автобусы должны будут быть произведены на квебекском заводе компании Nova Bus, расположенной в муниципалитете Saint-Eustache, на северном берегу реки Mille-Îles, у города Лаваль.

Половину новых автобусов получит Монреаль, остальные будут распределены в десяти транспортных компаниях, обслуживающих разные города и районы Квебека, включая Лаваль, Шербрук, Лонгёй и другие.

Это самый крупный заказ на производство и поставку электроавтобусов за всю историю Квебека, но эти 1229 автобусов лишь часть общего плана, согласно которому федеральное правительство обещает в ближайшие пять леть профинансировать изготовление пяти тысяч городских автобусов на электротяге, которые будут поставлены в разные провинции.

Квебек, со своей стороны, взял на себя обязательство с 2025 года заменять старые автобусы только электрическими, а к 2030 году автобусов на бензине в провинции не останется.