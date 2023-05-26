Полезные сведения о пиве – это одно из древнейших напитков человечества

Можно ли приготовить пиво самому? И если можно, то как. В Квебеке, надо признать, сортов пива маловато, по сравнению с Европой. Надо восполнять недостаток.

Как ни странно, многие думают, что пиво не содержит спирт и не считается алкогольным напитком. На самом деле, конечно, пиво – напиток алкогольный и содержит, как правило, от 1,5 до 7,5 % спирта (если речь не идёт о безалкогольном пиве, которое и пивом язык не поворачивается назвать). Количество спирта в пиве всегда зависит от вида и сорта.

Но содержание спирта в пиве изменяется в весовых количествах, а не в объемах, как в водке или в вине.

Пиво готовят из специального пивного солода, хмеля, воды. Оно обладает определнными лечебными свойствами, улучшает процесс пищеварения и способствует правильному обмену веществ.

Существует две основные группы пива: светлое и темное. Сортов же пива существует несметное множество и каждый сорт отличается содержанием спирта, вкусом, ароматом, цветом.

Эксперты считают, что лучше всего пить пиво при температуре 10–12 °C. То есть, его надо либо охладить, либо нагреть, в зависимости от начальной температуры напитка.

Чтобы в домашних условиях приготовить пиво, нужно смешать в равных количествах солод и ржаную муку – лучше всего брать примерно по полтора килограмма того и другого (в домашних условиях вы получите достаточное количество напитка).

Смесь солода и муки надо развести теплой водой из расчёта 40 литров воды на 3 килограмма смеси.

Для приготовления сусла берём большую глиняную квашню, проделав в ней отверстие у дна. Допускается использование эмалированной посуды, но ни в коем случае не железной, которая может отрицательно повлиять на вкус нашего пенистого напитка.

Полученное сусло размешиваем и настаиваем от недели до пары недель в темноте.

Не забывайте, что свет пагубно влияет на пиво, которое может даже прокиснуть. Но нельзя хранить пиво и при слишком низкой температуре – аромат будет точно утерян, и пиво помутнеет (не покупайте пиво, которое какие-то умники производят в светлых бутылях – оно дешевле, но либо содержит изрядную долю консервантов, либо просто не очень вкусное).

В любом случае, храните пиво при температуре не ниже 0 °C и не выше 12 °C. Ни в коем случае не замораживайте его. Если есть тёмный и прохладный погреб, это лучшее место для хранения напитка.

Не открывайте пиво заранее. К тому же, не надо его долго хранить после открытия бутылки – углекислый газ, содержащийся в напитке, быстро улетучивается.