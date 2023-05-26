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Примерно одна пятая производимого сегодня в Квебеке пива разливается в бутылки. Фото Меган Хорхенсен.

Пиво, один из древнейших напитков человечества

Megan Jorgensen Май 26, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан, Это интересно Оставить комментарий 134 Просмотров

Полезные сведения о пиве – это одно из древнейших напитков человечества

Можно ли приготовить пиво самому? И если можно, то как. В Квебеке, надо признать, сортов пива маловато, по сравнению с Европой. Надо восполнять недостаток.

Как ни странно, многие думают, что пиво не содержит спирт и не считается алкогольным напитком. На самом деле, конечно, пиво – напиток алкогольный и содержит, как правило, от 1,5 до 7,5 % спирта (если речь не идёт о безалкогольном пиве, которое и пивом язык не поворачивается назвать). Количество спирта в пиве всегда зависит от вида и сорта.

Но содержание спирта в пиве изменяется в весовых количествах, а не в объемах, как в водке или в вине.

Пиво готовят из специального пивного солода, хмеля, воды. Оно обладает определнными лечебными свойствами, улучшает процесс пищеварения и способствует правильному обмену веществ.

Существует две основные группы пива: светлое и темное. Сортов же пива существует несметное множество и каждый сорт отличается содержанием спирта, вкусом, ароматом, цветом.

Эксперты считают, что лучше всего пить пиво при температуре 10–12 °C. То есть, его надо либо охладить, либо нагреть, в зависимости от начальной температуры напитка.

Чтобы в домашних условиях приготовить пиво, нужно смешать в равных количествах солод и ржаную муку – лучше всего брать примерно по полтора килограмма того и другого (в домашних условиях вы получите достаточное количество напитка).

Смесь солода и муки надо развести теплой водой из расчёта 40 литров воды на 3 килограмма смеси.

Для приготовления сусла берём большую глиняную квашню, проделав в ней отверстие у дна. Допускается использование эмалированной посуды, но ни в коем случае не железной, которая может отрицательно повлиять на вкус нашего пенистого напитка.

Полученное сусло размешиваем и настаиваем от недели до пары недель в темноте.

Не забывайте, что свет пагубно влияет на пиво, которое может даже прокиснуть. Но нельзя хранить пиво и при слишком низкой температуре – аромат будет точно утерян, и пиво помутнеет (не покупайте пиво, которое какие-то умники производят в светлых бутылях – оно дешевле, но либо содержит изрядную долю консервантов, либо просто не очень вкусное).

В любом случае, храните пиво при температуре не ниже 0 °C и не выше 12 °C. Ни в коем случае не замораживайте его. Если есть тёмный и прохладный погреб, это лучшее место для хранения напитка.

Не открывайте пиво заранее. К тому же, не надо его долго хранить после открытия бутылки – углекислый газ, содержащийся в напитке, быстро улетучивается.

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