История кошек и котов, неприкрытая, голая, мохнатая правда!

Несколько не самых известных сведений про усатых-полосатых-кусатых-мурлыкатых повелителей человечества, обращённого котами в рабство.

Самое древнее изображение домашней кошки найдено в Иерихоне. Оно датировано 9 тысячелетием до нашей эры. Впрочем, там сложно разобрать – идет ли речь о домашней кошке или о какой-то рыси, изображённой в качестве объекта охоты.

В принципе, считается, что кошку стали одомашнивать в Египте примерно 2000 году до нашей эры. Известно, что у египтян, кошка считалась олицетворением богини плодородия, лечения, любви, танца и дружбы Бастет.

После кончины кошки, её мумифицировали и хоронили с почестями (впрочем, далеко не все умершие кошки такой чести удостаивались, потому как мумий кошачьих найдено не больше, чем людских).

Затем, кошки, на кораблях финикийцев и арамейцев расплылись по всему миру. Дело в том, что на деревянном корабле, перевозящем припасы в мешках и кувшинах, самой большой опасностью были крысы, а с ними бороться никто не мог, кроме усатого зверя.

Так или иначе, к 1000ому году до нашей эры кошку завезли в Китай, оттуда она попала в Корею, а корейский император Ичижо подарил кошку японскому коллеге.

Кроме природных качеств, привлекающих людей – мягкости, нежности, очарования, кошки сразу же дали понять, что с мышами и крысами без них не справиться. Отсюда и их быстрое распространение во всём мире.

И хотя кошки происходят из Египта, каждая страна привнесла что-то своё. Отсюда и названия пород – ангорская (из Турции, от Анкары), персидская, сиамская.

Иногда порода уточняется: Сиамская бойцовая, например. Этих кошек очень мало, в Европе они не встречаются. Выполняют до сих пор задачи охраны местных индийских и малайских князьков. У правителя Бутана в штате их до семиста штук! Считаются крайне опасными и верными хозяину.

В средние века, церковь вдруг сочла, что кошки – это порождении дьявола, а их любители явно дружат с ведьмами, если не сами ведьмы. Кошек извели. Тут же Европу замучила чума и другие эпидемии, вызываемые грызунами. Кстати, именно потому, что еврейские общины не подчинялись католическим и протестантским церковным инструкциям и не истребляли кошек, их эпидемии затронули гораздо меньше – крыс, разносчиков заразы, в еврейских кварталах было гораздо меньше.

В 1664 году в Лондоне епископ объявил кошкам анафему. Их перебили. В 1665 году эпидемия чумы уничтожила две трети жителей города. Связи между двумя событиями почему-то не углядели.

Только в 1790 году французская революция официально реабилитировала кошку в Европе, после чего эпидемии резко сошли на нет.