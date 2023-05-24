Полиция обращается к гражданам за помощью в установлении личности мошенницы

Разыскивается женщина, подозреваемая в совершении финансовых преступлений по отношению к пожилым людям. Полиция просит опознать мошенницу.

Полиция района Большого Монреаля разыскивает женщину, которую читатель видит на фотографии. Женщина примерно 25-30 лет. К сожалению, пока нет снимков лучшего качества. Её рост примерно 1 метр 65 сантиметров, она изъясняется по-французски.

Женщина подозревается в мошенничестве. Её жертвами становятся пожилые люди, и она, судя по всему, изрядно поднаторела в методах выуживания денег у пенсионеров. За последний год она совершила не менее десяти (скорее всего, гораздо больше) мошеннических операций. Как правило, она звонит пожилым людям (часто по традиционному телефону), представляется служашей банка или финансовой организации. Иногда выступает в качестве работника аудита или социальной службы из отдела помощи пожилым людям в их отношениях с банками. Очень часто она связывается с пенсионерами, проживающими в центрах для пожилых людей, но может звонить и в обычные семьи.

Женщина втирается в доверие пожилым людям, часто рассказывает им, что те стали жертвами мошенников или же что была совершена попытка их обмануть, а в ходе проверки необходимо сверить номера банковской карточки, код доступа и получить прочие детали. Часто пожилых людей просят положить карточку в конверт и передать «посыльному из банка». Иногда дама представляется полицейской и даже предьявляет фальшивые документы. Вариантов действий много, могут использоваться и другие ходы.

Расследованием занимается полиция Лаваля, поэтому если вы опознали подозреваемую в мошенничестве или если у вас есть сведения о подобных действиях, просьба позвонить по телефону 450-662-4636 или же просто обратиться в любой полицейский участок, где помогут связаться со следователем.