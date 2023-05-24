Законопроект о коренной реформе системы здравоохранения на пути к принятию

Министр здравоохранения Квебека объявил об окончаниии обсуждения законопроекта о реформе системы здравоохранения. Коренные изменения в этой области будут проведены уже к началу следующего года.

Министр здравоохраненения Квебека Кристиан Дюбе заявил во вторник, 23 мая, что публичное обсуждение законопроекта о масштабной реформе системы здравоохранения в провинции завершено (законопроект №15) . Все организации, партии, профсоюзы, эксперты, врачи, медработники среднего звена и все заинтересованные лица свои мнения выскзаали, поправки и требования сформулировали, предложения представили. Теперь дело за тщательным анализом текста предлагаемого закона, с учётом предложенныз исправленияий и замечаний.

Законопроект о кардинальной реформе здравоохранения в Квебеке содержит 1180 статей (их число может измениться, конечно, в ходе редактирования текста). Таким образом, речь об одном из самых длинных по количеству статей законе в истории провинции. Но реформа назрела, с этим утверждением вряд ли кто поспорит — нескончаемые очереди на приём к врачу в отделениях скорой помощи в больлницах, очереди на приём к врачу, очереди на операцию… много претензий к нынешней системе, а небольшие улучшения или просто изменения дело почти не меняют.

Новый законопроект вызывает критику, есть много замечаний и поправок, иногда противоположного содержания, но это обычный и понятный процесс споров, – главное, чтобы результат был.

Надо заметить, что 55 различных групп и ассоциаций уже обратились к министру с требованием продложить приём поправок и не останавливать публичное обсуждение, но министр заверил, что все значимые предложения уже поступили, теперь речь о доработке текста. Вряд ли закон будет принят до 9 июня — последнего дня работы весенней сессии Национальной Ассамблеи. Скорее всего, закон вступит в силу (если парламентарии его утвердят) осенью этого года, а сама реформа завершится к весне следующего года.