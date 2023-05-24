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Новости Учёные из Монреаля установили, как витамин К помогает предотвратить диабет
Фото: calciumd3.ru

Учёные из Монреаля установили, как витамин К помогает предотвратить диабет

Виктория Христова Май 24, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Учёные из Монреаля установили, как витамин К помогает предотвратить диабет отключены 160 Просмотров

Раскрыта новая роль витамина К как средства против диабета  учёными из Университета Монреаля.

Раскрыта новая роль витамина К как средства против диабета  учёными из Университета Монреаля.

Дело в том, что витамин К принимает участие в ферментативной реакции гамма-карбоксилирования, тем самым обеспечивая процесс свёртывания крови. Прежние научные работы указали на возможную связь между уменьшением потребления витамина К, а также увеличением риска развития диабета, но биологические механизмы были неизвестными.

Эксперты выяснили, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, в метаболическом пути витамина К, есть в больших числах в бета-клетках поджелудочной железы, которые производят инсулин, нужный для контроля уровня сахара в крови.

Впервые открытый за длительное время новый витамин-зависимый белок ERGP играет важнейшую роль в поддержании физиологически нормального уровня кальция в бета-клетках, предотвращая нарушение секреции инсулина. Отмечается, что витамин К посредством гамма-карбоксилирования обеспечивает функционирование ERGP.

 

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