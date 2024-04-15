“Муж на полтора часа” и фильм на каждый день!

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Муж на полтора часа

Дина Артамонова – хозяйка клининговой компании “Чистюля”. Она одна воспитывает сына Кирилла. Отношения Дины с сыном в последнее время не ладятся. У мальчика сложный период первой любви, и ему не хватает мужского примера. Все меняется, когда их заливает новый сосед сверху – Виктор. Сосед не только быстро находит общий язык с Кириллом, но и предлагает самостоятельно сделать ремонт. Тогда Дине приходит в голову идея создать в своей компании новую услугу “муж на час” и доверить эту работу Виктору.

Сыграй моего мужа

Главный редактор развлекательного канала Варвара готовит реалити-шоу “Идеальный дом”. Но перед самым эфиром одна семья отказывается от участия, и Варвара вынуждена сама изображать “семью Мелиховых” со случайно попавшимися “партнерами”.

Черное солнце

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению Габи, обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь – Игорь Жук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу.

Неукротимая Неупокоева

Зоя Неупокоева успешна, напориста и уверена в себе. Однажды она сама делает предложение своему начальнику – преуспевающему адвокату Роману. Но в итоге остается и без любимого мужчины, и без работы. Вскоре в ее семью приходит беда – пропадают племянники Зои. Стараясь разобраться в этом запутанном деле, она обращается за помощью к следователю Денису, за которого когда-то собиралась выйти замуж, но сбежала в Москву, чтобы сделать карьеру следователя. Зоя понимает, что в молодости совершила большую ошибку. Но даст ли судьба Зое и Денису второй шанс? И хватит ли ей духа бороться за мужчину, который женат на ее коллеге?

Баловень судьбы

Что может чувствовать официантка Ульяна, когда после многочисленных унижений и оскорблений со стороны сына владельца, Никиты Горячева, ей говорят: “Теперь он в твоей власти!”. И это не сон! Каждый рабочий день в кафе становится настоящим квестом! И не только для официанта Никиты, но и для Ульяны – начальницы смены.

Такси под прикрытием

Участник секретного полицейского эксперимента “Такси под прикрытием” Алексей Турбин вступает в смертельную схватку с бандой, терроризирующей город. Каждый день он патрулирует улицы на специально оборудованном такси, а параллельно проводит личное расследование. Коллеги называют Турбина “магнитом для неприятностей”, ведь он постоянно оказывается в самом центре событий. Но именно это качество и помогает ему раскрывать самые запутанные преступления.

Казачок

Родители отправляют школьника Степу на летние каникулы в деревню к бабушке. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа проваливается в колодец и оказывается в настоящей казачьей станице 17-го века. Степа многому научится у своих далеких предков, найдет настоящих друзей и на практике освоит заваленный в школе урок истории.

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