Жилищный кризис в Квебеке не учтен в последнем бюджете, сообщает APQ

Ассоциация собственников Квебека (A), группа, представляющая интересы домовладельцев провинции, раскритиковала правительственный бюджет на 2024-2025 годы за то, что в нем не были определены приоритетные пути решения жилищного кризиса, охватившего Квебек.

Ассоциация собственников Квебека (A), группа, представляющая интересы домовладельцев провинции, раскритиковала правительственный бюджет на 2024-2025 годы за то, что в нем не были определены приоритетные пути решения жилищного кризиса, охватившего Квебек.

В заявлении, опубликованном в понедельник, APQ заявила, что “была очень разочарована этими заявлениями”.

Признавая важность здравоохранения и образования, ассоциация заявила, что они не должны затмевать насущную необходимость реформы жилищного строительства.

“Жилищный сектор переживает переломный момент в условиях настоящего жилищного кризиса, и все же двумя приоритетами правительства являются здравоохранение и образование”, – пишет APQ. “Две очень важные позиции, но зачем забывать обо всех остальных областях. ”

“Ассоциации строителей, CMHC, все согласны с тем, что в Квебеке ощущается нехватка сотен тысяч единиц жилья”, – заявили в организации. “В бюджете не предусмотрено никакой помощи на обновление арендного фонда. Нет стимулов для стимулирования строительства и реконструкции”.

APQ также подверг критике отсутствие налоговых льгот для закупок строительных материалов, отметив, что ранее министр финансов Жирар отклонил подобные предложения.

Ассоциация также отметила, что нет новой политики, касающейся контроля за арендной платой и периодов ипотеки.

“Единственным положительным моментом для арендаторов является продление пособия на жилье до 2027 года”, – говорится в нем.

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