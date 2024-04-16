Communauto расширит автопарк и предоставит сервис в Лашине

В понедельник сервис совместного использования автомобилей Communauto объявил о значительном расширении своего парка в Монреале, добавив более 1100 автомобилей в свой автопарк и запустив сервис flex в районе Лашин.

Модель flex позволяет водителям забирать и оставлять автомобили в любом месте зоны обслуживания Communauto.

Сервис также добавит дополнительные станции в Дорвале, Картьервиле, Северном Монреале, Ривьер-де-Прери и Буа-Франке.

Президент Communauto Бенуа Робер сообщил, что 14% семей Монреаля пользуются услугами Communauto. В настоящее время компания работает в 17 районах, а также в Лавале и Лонгей и продолжает расширяться.

“Часто мы начинаем с небольшой зоны в том районе, где хотим “растопить лед”, а затем расширяем зону. Мы сделали то же самое в Буа-Фран, Картьервиль. Communauto развивается поэтапно, потому что бесполезно находиться в области, где нет спроса”, – сказал Роберт.

Communauto планирует к лету добавить 900 автомобилей на базе station и 200 автомобилей на базе flex к осени, включая больше минивэнов.

Новые автомобили поступят в дополнение к парку компании в Монреале, насчитывающему 4800 автомобилей.

“Я с нетерпением жду того дня, когда мы поговорим о 10 000 или даже 20 000 автомобилях”, – сказал Роберт.

Модель flex позволяет водителям забирать и оставлять автомобили в любом месте зоны обслуживания Communauto.

Сервис также добавит дополнительные станции в Дорвале, Картьервиле, Северном Монреале, Ривьер-де-Прери и Буа-Франке.

Президент Communauto Бенуа Робер сообщил, что 14% семей Монреаля пользуются услугами Communauto. В настоящее время компания работает в 17 районах, а также в Лавале и Лонгей и продолжает расширяться.

“Часто мы начинаем с небольшой зоны в том районе, где хотим “растопить лед”, а затем расширяем зону. Мы сделали то же самое в Буа-Фран, Картьервиль. Communauto развивается поэтапно, потому что бесполезно находиться в области, где нет спроса”, – сказал Роберт.

Communauto планирует к лету добавить 900 автомобилей на базе station и 200 автомобилей на базе flex к осени, включая больше минивэнов.

Новые автомобили поступят в дополнение к парку компании в Монреале, насчитывающему 4800 автомобилей.

“Я с нетерпением жду того дня, когда мы поговорим о 10 000 или даже 20 000 автомобилях”, – сказал Роберт.

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