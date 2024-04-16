Рабочий серьезно пострадал при падении на Олимпийском стадионе

Мужчина находится в критическом состоянии после падения с высоты около 30 футов в воздуховод на Олимпийском стадионе в Монреале в понедельник.

Пожарная служба была вызвана около 12:15 после получения вызова в службу 911. Представитель службы безопасности Монреаля заявил, что это было “резкое спасение”, и никто не успел среагировать и помочь человеку. Рабочий был отправлен в больницу.

В Urgences-sante сообщили, что мужчина, которому около 30 лет, дышал и был в сознании, когда прибыли парамедики, и что он получил “травматические повреждения”.

Тем временем Квебекский совет по безопасности на рабочем месте, Комиссия по нормам, охране окружающей среды и труда (CNESST), начали расследование инцидента.

Олимпийский стадион серьезно пострадал от воды и дыма после пожара 21 марта, который в настоящее время является предметом расследования отдела полиции Монреаля по борьбе с поджогами.

В настоящее время более 275 бригад задействованы в очистке поврежденных частей здания и проведении тестов на качество воздуха.

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