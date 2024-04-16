Рабочий серьезно пострадал при падении на Олимпийском стадионе

Пожарная служба была вызвана около 12:15 после получения вызова в службу 911. Представитель службы безопасности Монреаля заявил, что это было “резкое спасение”, и никто не успел среагировать и помочь человеку. Рабочий был отправлен в больницу.
В Urgences-sante сообщили, что мужчина, которому около 30 лет, дышал и был в сознании, когда прибыли парамедики, и что он получил “травматические повреждения”.
Тем временем Квебекский совет по безопасности на рабочем месте, Комиссия по нормам, охране окружающей среды и труда (CNESST), начали расследование инцидента.
Олимпийский стадион серьезно пострадал от воды и дыма после пожара 21 марта, который в настоящее время является предметом расследования отдела полиции Монреаля по борьбе с поджогами.
В настоящее время более 275 бригад задействованы в очистке поврежденных частей здания и проведении тестов на качество воздуха.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.