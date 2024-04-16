45 человек арестованы после пропалестинской сидячей забастовки у банка в центре Монреаля

Сидячая забастовка проходила в Scotiabank на углу улиц Шербрук и Меткалф. Полиция была вызвана после того, как группа отказалась уходить, когда ее попросил об этом сотрудник банка.
По данным полиции, группу людей оштрафовали на 5000 долларов по обвинению в хулиганстве. Все они были освобождены и, как ожидается, позже предстанут перед судом.
Позднее банк вновь открылся для посетителей. В понедельник по всему миру прошли демонстрации в рамках международной экономической блокады в знак солидарности с палестинским народом.
Протестующие атаковали Scotiabank в Торонто, а в Галифаксе, по данным полиции, был арестован 21 протестующий.
Организаторы заявили, что им необходимо перейти от символических акций к тем, которые подрывают экономику.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.