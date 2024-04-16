45 человек арестованы после пропалестинской сидячей забастовки у банка в центре Монреаля

Полиция Монреаля арестовала 45 человек после того, как пропалестинские демонстранты устроили сидячую забастовку у банка в центре Монреаля в понедельник.

Сидячая забастовка проходила в Scotiabank на углу улиц Шербрук и Меткалф. Полиция была вызвана после того, как группа отказалась уходить, когда ее попросил об этом сотрудник банка.

По данным полиции, группу людей оштрафовали на 5000 долларов по обвинению в хулиганстве. Все они были освобождены и, как ожидается, позже предстанут перед судом.

Позднее банк вновь открылся для посетителей. В понедельник по всему миру прошли демонстрации в рамках международной экономической блокады в знак солидарности с палестинским народом.

Протестующие атаковали Scotiabank в Торонто, а в Галифаксе, по данным полиции, был арестован 21 протестующий.

Организаторы заявили, что им необходимо перейти от символических акций к тем, которые подрывают экономику.

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