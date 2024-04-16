В Квебеке арестованы 3 человека за нападение и угрозы

Полиция Квебека сообщает, что в понедельник были арестованы три человека в связи с предполагаемым нападением в районе Бьюпорт.

Представитель SPVQ Сандра Дион сообщила, что сообщение о “беспорядках” возле торгового центра поступило в службу 911 в 16:38.

Когда прибыла полиция, она обнаружила жертву, которая укрылась в одном из предприятий. Этот человек дал полиции описание подозрительного автомобиля, который находился недалеко от торгового центра.

Затем полиция арестовала трех человек, находившихся внутри этого авто. Двое мужчин и женщина были арестованы за нападение с причинением телесных повреждений, высказывание угроз и принудительное лишение свободы.

Полиция сообщает, что на место происшествия направлены криминалисты и подразделения К9, расследование продолжается.

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