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Новости В Квебеке арестованы 3 человека за нападение и угрозы
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Полиция Квебека нас бережёт. Фото из газеты Лё Солей.

В Квебеке арестованы 3 человека за нападение и угрозы

Степан Артемьевский Апр 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Квебеке арестованы 3 человека за нападение и угрозы отключены 52 Просмотров

Полиция Квебека сообщает, что в понедельник были арестованы три человека в связи с предполагаемым нападением в районе Бьюпорт.

 

Представитель SPVQ Сандра Дион сообщила, что сообщение о “беспорядках” возле торгового центра поступило в службу 911 в 16:38.

Когда прибыла полиция, она обнаружила жертву, которая укрылась в одном из предприятий. Этот человек дал полиции описание подозрительного автомобиля, который находился недалеко от торгового центра.

Затем полиция арестовала трех человек, находившихся внутри этого авто. Двое мужчин и женщина были арестованы за нападение с причинением телесных повреждений, высказывание угроз и принудительное лишение свободы.

Полиция сообщает, что на место происшествия направлены криминалисты и подразделения К9, расследование продолжается.

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